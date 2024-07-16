В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона
В курском Коренево потушили пожар на заводе, возникший из-за дрона
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramМесто пожара на заводе низковольтной аппаратуры, произошедшего в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Коренево Курской области. 16 июля 2024
Место пожара на заводе низковольтной аппаратуры, произошедшего в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Коренево Курской области. 16 июля 2024
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Возникший ночью из-за украинского дрона пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области потушен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Ночью Смирнов сообщил о том, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов. Врио губернатора отметил, что никто из работников не пострадал.
"Пожар, возникший ночью в посёлке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен. К его ликвидации привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника", - написал Смирнов.
Он поблагодарил пожарных за работу.
"На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара", - уточнил врио губернатора.