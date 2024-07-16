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В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона - РИА Новости, 16.07.2024
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10:36 16.07.2024 (обновлено: 11:36 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pozhar-1959943217.html
В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона
В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона - РИА Новости, 16.07.2024
В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона
Возникший ночью из-за украинского дрона пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области потушен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:36
2024-07-16T11:36
происшествия
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Возникший ночью из-за украинского дрона пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области потушен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ночью Смирнов сообщил о том, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов. Врио губернатора отметил, что никто из работников не пострадал."Пожар, возникший ночью в посёлке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен. К его ликвидации привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника", - написал Смирнов.Он поблагодарил пожарных за работу."На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара", - уточнил врио губернатора.
https://ria.ru/20240716/obstrel-1959940846.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона

В курском Коренево потушили пожар на заводе, возникший из-за дрона

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramМесто пожара на заводе низковольтной аппаратуры, произошедшего в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Коренево Курской области. 16 июля 2024
Место пожара на заводе низковольтной аппаратуры, произошедшего в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Коренево Курской области. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Место пожара на заводе низковольтной аппаратуры, произошедшего в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Коренево Курской области. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Возникший ночью из-за украинского дрона пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области потушен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Ночью Смирнов сообщил о том, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов. Врио губернатора отметил, что никто из работников не пострадал.
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"Пожар, возникший ночью в посёлке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен. К его ликвидации привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника", - написал Смирнов.
Он поблагодарил пожарных за работу.
"На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара", - уточнил врио губернатора.
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