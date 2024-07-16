https://ria.ru/20240716/pozhar-1959943217.html

В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона

В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона - РИА Новости, 16.07.2024

В курском Коренево потушили пожар, возникший из-за дрона

Возникший ночью из-за украинского дрона пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области потушен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:36

2024-07-16T10:36

2024-07-16T11:36

происшествия

курская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Возникший ночью из-за украинского дрона пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области потушен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ночью Смирнов сообщил о том, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов. Врио губернатора отметил, что никто из работников не пострадал."Пожар, возникший ночью в посёлке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен. К его ликвидации привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника", - написал Смирнов.Он поблагодарил пожарных за работу."На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара", - уточнил врио губернатора.

https://ria.ru/20240716/obstrel-1959940846.html

https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959724607.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область