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Пожар в крымском Коктебеле локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
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10:28 16.07.2024 (обновлено: 10:43 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pozhar-1959941739.html
Пожар в крымском Коктебеле локализовали
Пожар в крымском Коктебеле локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Пожар в крымском Коктебеле локализовали
Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:28
2024-07-16T10:43
происшествия
коктебель
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар в Коктебеле локализован на 40 гектарах", - говорится в сообщении.
коктебель
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происшествия, коктебель, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коктебель, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в крымском Коктебеле локализовали

Природный пожар в крымском Коктебеле локализовали на 40 гектарах

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Коктебеле
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Коктебеле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Пожар в Коктебеле локализован на 40 гектарах", - говорится в сообщении.
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