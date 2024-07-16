https://ria.ru/20240716/pozhar-1959941739.html

Пожар в крымском Коктебеле локализовали

Пожар в крымском Коктебеле локализовали - РИА Новости, 16.07.2024

Пожар в крымском Коктебеле локализовали

Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:28

2024-07-16T10:28

2024-07-16T10:43

происшествия

коктебель

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар в Коктебеле локализован на 40 гектарах", - говорится в сообщении.

коктебель

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, коктебель, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)