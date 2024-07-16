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Пожар в крымском Коктебеле локализовали
Пожар в крымском Коктебеле локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Пожар в крымском Коктебеле локализовали
Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:28
2024-07-16T10:28
2024-07-16T10:43
происшествия
коктебель
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пожар в крымском Коктебеле локализован на 40 гектарах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар в Коктебеле локализован на 40 гектарах", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коктебель, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коктебель, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в крымском Коктебеле локализовали
Природный пожар в крымском Коктебеле локализовали на 40 гектарах