https://ria.ru/20240716/pozhar-1959927573.html

Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали

Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали - РИА Новости, 16.07.2024

Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали

Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае локализован на площади 0,5 гектара, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:11

2024-07-16T09:11

2024-07-16T09:11

происшествия

краснодарский край

геленджик

апшеронский район

лесной пожар под новороссийском

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае локализован на площади 0,5 гектара, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. В оперштабе сообщали, что два новых лесных пожара произошли на Кубани - в посёлке Геленджика на площади 800 квадратных метров, а также на хуторе Апшеронского района на 400 квадратных метрах. "Локализован лесной пожар в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества на площади 0,5 гектара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959886082.html

краснодарский край

геленджик

апшеронский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, геленджик, апшеронский район, лесной пожар под новороссийском