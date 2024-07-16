https://ria.ru/20240716/pozhar-1959927573.html
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали
Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае локализован на площади 0,5 гектара, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:11
2024-07-16T09:11
2024-07-16T09:11
происшествия
краснодарский край
геленджик
апшеронский район
лесной пожар под новороссийском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_5925c79c255d01cb050599edd10dc90c.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае локализован на площади 0,5 гектара, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. В оперштабе сообщали, что два новых лесных пожара произошли на Кубани - в посёлке Геленджика на площади 800 квадратных метров, а также на хуторе Апшеронского района на 400 квадратных метрах. "Локализован лесной пожар в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества на площади 0,5 гектара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959886082.html
краснодарский край
геленджик
апшеронский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60e27801b88e85c09b1f2e5ce99908cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, геленджик, апшеронский район, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Геленджик, Апшеронский район, Лесной пожар под Новороссийском
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали на площади в полгектара