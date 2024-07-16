Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pozhar-1959927573.html
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали
Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае локализован на площади 0,5 гектара, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:11
2024-07-16T09:11
происшествия
краснодарский край
геленджик
апшеронский район
лесной пожар под новороссийском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_5925c79c255d01cb050599edd10dc90c.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае локализован на площади 0,5 гектара, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. В оперштабе сообщали, что два новых лесных пожара произошли на Кубани - в посёлке Геленджика на площади 800 квадратных метров, а также на хуторе Апшеронского района на 400 квадратных метрах. "Локализован лесной пожар в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества на площади 0,5 гектара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959886082.html
краснодарский край
геленджик
апшеронский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60e27801b88e85c09b1f2e5ce99908cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, геленджик, апшеронский район, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Геленджик, Апшеронский район, Лесной пожар под Новороссийском
Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали

Лесной пожар на хуторе Гуамка на Кубани локализовали на площади в полгектара

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае локализован на площади 0,5 гектара, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
В оперштабе сообщали, что два новых лесных пожара произошли на Кубани - в посёлке Геленджика на площади 800 квадратных метров, а также на хуторе Апшеронского района на 400 квадратных метрах.
"Локализован лесной пожар в хуторе Гуамка Апшеронского лесничества на площади 0,5 гектара", - говорится в сообщении.
Вертолет МЧС РФ тушит пожар в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На Кубани вспыхнули еще два лесных пожара
Вчера, 21:23
 
ПроисшествияКраснодарский крайГеленджикАпшеронский районЛесной пожар под Новороссийском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала