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К тушению пожара в Коктебеле привлекли второй вертолет Ми-8
К тушению пожара в Коктебеле привлекли второй вертолет Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2024
К тушению пожара в Коктебеле привлекли второй вертолет Ми-8
Второй вертолет Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле в Крыму, сообщает Telegram-канал МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:58
2024-07-16T08:58
2024-07-16T08:58
происшествия
коктебель
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй вертолет Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле в Крыму, сообщает Telegram-канал МЧС России. Возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский" произошло в понедельник. По сообщениям МЧС, площадь пожара первоначально составляла 20 гектаров, увеличившись к вечеру до 30 гектаров, его тушили более 150 человек и два вертолета. "️К ликвидации пожара в Коктебеле приступил второй борт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959925405_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1e68b90daa791fa964e1932257f368d3.jpg
Тушение пожара в Коктебеле
Авиация МЧС России продолжает тушение пожара в Коктебеле
С утра вертолёт Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды. Площадь возгорания составляет 30 га.
2024-07-16T08:58
true
PT0M29S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Коктебель, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия – Радио Sputnik
К тушению пожара в Коктебеле привлекли второй вертолет Ми-8
МЧС привлекло второй вертолет Ми-8 к тушению природного пожара в Коктебеле