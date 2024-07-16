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К тушению пожара в Коктебеле привлекли второй вертолет Ми-8

К тушению пожара в Коктебеле привлекли второй вертолет Ми-8 - РИА Новости, 16.07.2024

К тушению пожара в Коктебеле привлекли второй вертолет Ми-8

Второй вертолет Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле в Крыму, сообщает Telegram-канал МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:58

2024-07-16T08:58

2024-07-16T08:58

происшествия

коктебель

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй вертолет Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле в Крыму, сообщает Telegram-канал МЧС России. Возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский" произошло в понедельник. По сообщениям МЧС, площадь пожара первоначально составляла 20 гектаров, увеличившись к вечеру до 30 гектаров, его тушили более 150 человек и два вертолета. "️К ликвидации пожара в Коктебеле приступил второй борт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

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россия

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2024

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в Коктебеле Авиация МЧС России продолжает тушение пожара в Коктебеле С утра вертолёт Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды. Площадь возгорания составляет 30 га. 2024-07-16T08:58 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, коктебель, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия – радио sputnik