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Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали - РИА Новости, 16.07.2024
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02:01 16.07.2024 (обновлено: 12:55 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pozhar-1959907290.html
Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали
Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали
Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:01
2024-07-16T12:55
джейрахский район
россия
природные пожары в россии
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара. "По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Общая площадь пожара составила 4 га. Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, его причины устанавливаются.
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джейрахский район, россия, природные пожары в россии, происшествия
Джейрахский район, Россия, Природные пожары в России, Происшествия
Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали

ГУМЧС по Ингушетии: лесной пожар в горном Джейрахском районе на площади потушен

© Минприроды РИ/TelegramЛесной пожар в Джейрахском районе Ингушетии. 15 июля 2024
Лесной пожар в Джейрахском районе Ингушетии. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Минприроды РИ/Telegram
Лесной пожар в Джейрахском районе Ингушетии. 15 июля 2024
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара.
"По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Общая площадь пожара составила 4 га. Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, его причины устанавливаются.
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Джейрахский районРоссияПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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