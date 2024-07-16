https://ria.ru/20240716/pozhar-1959907290.html

Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали

Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали - РИА Новости, 16.07.2024

Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали

Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T02:01

2024-07-16T02:01

2024-07-16T12:55

джейрахский район

россия

природные пожары в россии

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара. "По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Общая площадь пожара составила 4 га. Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, его причины устанавливаются.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1959901704.html

джейрахский район

россия

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джейрахский район, россия, природные пожары в россии, происшествия