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Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали
Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали
Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:01
2024-07-16T02:01
2024-07-16T12:55
джейрахский район
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природные пожары в россии
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара. "По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Общая площадь пожара составила 4 га. Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, его причины устанавливаются.
https://ria.ru/20240716/pozhar-1959901704.html
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джейрахский район, россия, природные пожары в россии, происшествия
Джейрахский район, Россия, Природные пожары в России, Происшествия
Лесной пожар в горном районе Ингушетии ликвидировали
ГУМЧС по Ингушетии: лесной пожар в горном Джейрахском районе на площади потушен
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Лесной пожар на площади четыре гектара в горном Джейрахском районе Ингушетии потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в 18.30 мск в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13 квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара.
"По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Общая площадь пожара составила 4 га. Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, его причины устанавливаются.