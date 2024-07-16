Рейтинг@Mail.ru
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 16.07.2024 (обновлено: 02:02 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pozdravlenie-1959902730.html
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным - РИА Новости, 16.07.2024
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:31
2024-07-16T02:02
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим населённый пункт Урожайное в ДНР. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова II степени бригады с освобождением от врага населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили в официальном Telegram-канале военного ведомства. С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, являясь одним из передовых соединений группировки войск "Восток". За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 1025 военнослужащих удостоены государственных наград. Министр обороны также поздравил с освобождением Урожайного личный состав 40 отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, тесните неприятеля на шахтёрском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость", – говорится в телеграмме Белоусова. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, трое военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1000 – государственных наград.
https://ria.ru/20240715/nagrazhdenie-1959678701.html
https://ria.ru/20240712/svo-1959283544.html
https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия, Донецкая Народная Республика
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным

Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное соединениям ВС России

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим населённый пункт Урожайное в ДНР.
"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова II степени бригады с освобождением от врага населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили в официальном Telegram-канале военного ведомства.
Медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В зоне СВО наградили бойцов штурмового отряда
Вчера, 05:32
С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, являясь одним из передовых соединений группировки войск "Восток".
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 1025 военнослужащих удостоены государственных наград.
Министр обороны также поздравил с освобождением Урожайного личный состав 40 отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта
12 июля, 16:19
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, тесните неприятеля на шахтёрском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость", – говорится в телеграмме Белоусова.
За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, трое военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1000 – государственных наград.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов
3 июля, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала