https://ria.ru/20240716/pozdravlenie-1959902730.html
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным - РИА Новости, 16.07.2024
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:31
2024-07-16T00:31
2024-07-16T02:02
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим населённый пункт Урожайное в ДНР. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова II степени бригады с освобождением от врага населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили в официальном Telegram-канале военного ведомства. С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, являясь одним из передовых соединений группировки войск "Восток". За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 1025 военнослужащих удостоены государственных наград. Министр обороны также поздравил с освобождением Урожайного личный состав 40 отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, тесните неприятеля на шахтёрском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость", – говорится в телеграмме Белоусова. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, трое военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1000 – государственных наград.
https://ria.ru/20240715/nagrazhdenie-1959678701.html
https://ria.ru/20240712/svo-1959283544.html
https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html
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андрей белоусов, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия, Донецкая Народная Республика
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное соединениям ВС России
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил
телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим населённый пункт Урожайное в ДНР.
"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова II степени бригады с освобождением от врага населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили в официальном Telegram-канале военного ведомства.
С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, являясь одним из передовых соединений группировки войск "Восток".
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 1025 военнослужащих удостоены государственных наград.
Министр обороны также поздравил с освобождением Урожайного личный состав 40 отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, тесните неприятеля на шахтёрском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость", – говорится в телеграмме Белоусова.
За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, трое военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1000 – государственных наград.