https://ria.ru/20240716/pozdravlenie-1959902730.html

Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным

Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным - РИА Новости, 16.07.2024

Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T00:31

2024-07-16T00:31

2024-07-16T02:02

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции, в том числе подразделениям, освобождавшим населённый пункт Урожайное в ДНР. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова II степени бригады с освобождением от врага населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили в официальном Telegram-канале военного ведомства. С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, являясь одним из передовых соединений группировки войск "Восток". За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 1025 военнослужащих удостоены государственных наград. Министр обороны также поздравил с освобождением Урожайного личный состав 40 отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, тесните неприятеля на шахтёрском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость", – говорится в телеграмме Белоусова. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, трое военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, более 1000 – государственных наград.

https://ria.ru/20240715/nagrazhdenie-1959678701.html

https://ria.ru/20240712/svo-1959283544.html

https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html

россия

донецкая народная республика

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андрей белоусов, россия, донецкая народная республика