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ФБР предупреждает о возможной "мести" за покушение на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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06:54 16.07.2024 (обновлено: 06:58 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/politico-1959918056.html
ФБР предупреждает о возможной "мести" за покушение на Трампа, пишут СМИ
ФБР предупреждает о возможной "мести" за покушение на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
ФБР предупреждает о возможной "мести" за покушение на Трампа, пишут СМИ
ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены возможностью актов мести за покушение на убийство экс-президента и кандидата на выборы Дональда... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:54
2024-07-16T06:58
пенсильвания
сша
в мире
дональд трамп
politico
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены возможностью актов мести за покушение на убийство экс-президента и кандидата на выборы Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на документ, распространенный службами. "ФБР и министерство внутренней безопасности США сохраняют беспокойство по поводу возможности повторения произошедшего или актов возмездия после данного нападения", - пишет издание. В материале, по данным издания, не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, но отмечается, что под угрозой в первую очередь "связанные с выборами цели". Также в документе упомянуто, что "экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов". Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/ssha-1959914548.html
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пенсильвания, сша, в мире, дональд трамп, politico, фбр, покушение на дональда трампа
Пенсильвания, США, В мире, Дональд Трамп, Politico, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
ФБР предупреждает о возможной "мести" за покушение на Трампа, пишут СМИ

Politico: силовые структуры США заявили об угрозе "мести" за покушение на Трампа

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены возможностью актов мести за покушение на убийство экс-президента и кандидата на выборы Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на документ, распространенный службами.
"ФБР и министерство внутренней безопасности США сохраняют беспокойство по поводу возможности повторения произошедшего или актов возмездия после данного нападения", - пишет издание.
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СМИ раскрыли неожиданные подробности о стрелявшем в Трампа
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В материале, по данным издания, не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, но отмечается, что под угрозой в первую очередь "связанные с выборами цели". Также в документе упомянуто, что "экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов".
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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ПенсильванияСШАВ миреДональд ТрампPoliticoФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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