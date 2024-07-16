ФБР предупреждает о возможной "мести" за покушение на Трампа, пишут СМИ
Politico: силовые структуры США заявили об угрозе "мести" за покушение на Трампа
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены возможностью актов мести за покушение на убийство экс-президента и кандидата на выборы Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на документ, распространенный службами.
"ФБР и министерство внутренней безопасности США сохраняют беспокойство по поводу возможности повторения произошедшего или актов возмездия после данного нападения", - пишет издание.
В материале, по данным издания, не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, но отмечается, что под угрозой в первую очередь "связанные с выборами цели". Также в документе упомянуто, что "экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов".
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.