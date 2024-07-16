https://ria.ru/20240716/politico-1959906274.html
СМИ: в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
СМИ: в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T01:43
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины, сообщает издание Politico. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. "Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил Politico, что назначение Вэнса стало "катастрофой" для Украины", - пишет издание, не упоминая имя чиновника. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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украина, сша, огайо, дональд трамп, евросоюз, politico, в мире
Украина, США, Огайо, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, В мире
СМИ: в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
Politico: в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины