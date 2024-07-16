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Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ
Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ
Сотрудники правоохранительных органов засекли мужчину, который впоследствии открыл огонь по экс-президенту США Дональду Трампу, за полчаса до покушения,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T01:45
2024-07-16T01:45
2024-07-16T02:14
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов засекли мужчину, который впоследствии открыл огонь по экс-президенту США Дональду Трампу, за полчаса до покушения, утверждает пенсильванская телестанция WPXI. Злоумышленника, по ее данным, на крыше здания рядом с местом проведения митинга обнаружил и сфотографировал один из восьми местных полицейских, приданных на усиление охраны мероприятия. "Согласно множеству источников в правоохранительных кругах, Томас Крукс был замечен правоохранителями на крыше примерно за 30 минут перед тем, как прозвучали выстрелы, ранившие Трампа, еще двух человек в толпе и убившие бывшего шефа пожарной охраны", - говорится в сообщении. Другие СМИ также цитировали очевидцев, которые говорят, что видели Крукса и пытались обратить на него внимание полицейских и агентов Секретной службы. Мужчина был ликвидирован ответным огнем после того, как произвел с крыши несколько выстрелов в направлении сцены, на которой выступал Трамп.
https://ria.ru/20240716/bajden-1959903157.html
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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, в мире
США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ
WPXI: полиция засекла стрелявшего в Трампа за 30 минут до покушения