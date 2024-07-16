https://ria.ru/20240716/pokushenie-1959906406.html

Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ

Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Стрелявшего в Трампа засекли за 30 минут до покушения, утверждают СМИ

Сотрудники правоохранительных органов засекли мужчину, который впоследствии открыл огонь по экс-президенту США Дональду Трампу, за полчаса до покушения,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T01:45

2024-07-16T01:45

2024-07-16T02:14

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов засекли мужчину, который впоследствии открыл огонь по экс-президенту США Дональду Трампу, за полчаса до покушения, утверждает пенсильванская телестанция WPXI. Злоумышленника, по ее данным, на крыше здания рядом с местом проведения митинга обнаружил и сфотографировал один из восьми местных полицейских, приданных на усиление охраны мероприятия. "Согласно множеству источников в правоохранительных кругах, Томас Крукс был замечен правоохранителями на крыше примерно за 30 минут перед тем, как прозвучали выстрелы, ранившие Трампа, еще двух человек в толпе и убившие бывшего шефа пожарной охраны", - говорится в сообщении. Другие СМИ также цитировали очевидцев, которые говорят, что видели Крукса и пытались обратить на него внимание полицейских и агентов Секретной службы. Мужчина был ликвидирован ответным огнем после того, как произвел с крыши несколько выстрелов в направлении сцены, на которой выступал Трамп.

https://ria.ru/20240716/bajden-1959903157.html

https://ria.ru/20240715/bajden-1959891792.html

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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, в мире