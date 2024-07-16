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При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек - РИА Новости, 16.07.2024
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17:20 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pogibshie-1960076350.html
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек - РИА Новости, 16.07.2024
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли, 26 пострадали из-за израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:20
2024-07-16T17:20
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 26 пострадали из-за израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Тринадцать человек погибли, 26 пострадали в результате ужасной израильской резни против перемещенных лиц около станции Аль-Аттар в Аль-Маваси в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек

Минздрав Газы: при израильском ударе по району Аль-Маваси погибли 13 человек

© AP Photo / Ismael Abu DayyahСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Сектор Газа . Архивное фото
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 26 пострадали из-за израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы.
«
"Тринадцать человек погибли, 26 пострадали в результате ужасной израильской резни против перемещенных лиц около станции Аль-Аттар в Аль-Маваси в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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