https://ria.ru/20240716/pogibshie-1960076350.html
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек - РИА Новости, 16.07.2024
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли, 26 пострадали из-за израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:20
2024-07-16T17:20
2024-07-16T17:20
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
КАИР, 16 июл - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 26 пострадали из-за израильского удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Тринадцать человек погибли, 26 пострадали в результате ужасной израильской резни против перемещенных лиц около станции Аль-Аттар в Аль-Маваси в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 89 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html
https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе по сектору Газа погибли 13 человек
Минздрав Газы: при израильском ударе по району Аль-Маваси погибли 13 человек