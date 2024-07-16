https://ria.ru/20240716/podrostok-1959918670.html

Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте

Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте - РИА Новости, 16.07.2024

Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте

Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:06

2024-07-16T07:06

2024-07-16T11:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает региональное управление СК России. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент могла потребоваться медицинская помощь. Ребенка искали более 1,3 тысячи человек. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты", — говорится в сообщении. Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего. Ранее СК сообщал, что мальчик являлся инвалидом с детства, состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждался в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии.

https://ria.ru/20240715/perm-1959778037.html

https://ria.ru/20240715/shkolnitsa-1959896646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия