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Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте
Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте - РИА Новости, 16.07.2024
Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте
Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает региональное управление СК России. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент могла потребоваться медицинская помощь. Ребенка искали более 1,3 тысячи человек. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты", — говорится в сообщении. Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего. Ранее СК сообщал, что мальчик являлся инвалидом с детства, состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждался в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
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Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте
В лесу под Челябинском нашли тело пропавшего подростка с врожденным заболеванием
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости.
Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает
региональное управление СК России.
О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент могла потребоваться медицинская помощь. Ребенка искали более 1,3 тысячи человек.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты", — говорится в сообщении.
Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего.
Ранее СК сообщал, что мальчик являлся инвалидом с детства, состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждался в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии.