Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 16.07.2024 (обновлено: 11:17 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/podrostok-1959918670.html
Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте
Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте - РИА Новости, 16.07.2024
Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте
Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:06
2024-07-16T11:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_0:201:2966:1869_1920x0_80_0_0_d3934bd43533844971cbe40799e48c95.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает региональное управление СК России. О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент могла потребоваться медицинская помощь. Ребенка искали более 1,3 тысячи человек. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты", — говорится в сообщении. Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего. Ранее СК сообщал, что мальчик являлся инвалидом с детства, состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждался в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии.
https://ria.ru/20240715/perm-1959778037.html
https://ria.ru/20240715/shkolnitsa-1959896646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0581bf3cd112d9861e2cf393f17fef3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Пропавшего под Челябинском подростка обнаружили мертвым в болоте

В лесу под Челябинском нашли тело пропавшего подростка с врожденным заболеванием

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Тело пропавшего десять дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, имеющего врожденное заболевание, найдено во вторник в болоте, сообщает региональное управление СК России.
О пропаже ребенка полицейским сообщил его отец. В первой половине дня 6 июля, по словам мужчины, 14-летний мальчик пропал в лесу рядом с поселком Бектыш, куда родители приехали собирать грибы, оставив ненадолго подростка в машине, а вернувшись, его там не обнаружили. У мальчика врожденное заболевание, серьезно ограничивающее его физические возможности, ему в любой момент могла потребоваться медицинская помощь. Ребенка искали более 1,3 тысячи человек.
Подозреваемая в убийстве ребенка в Перми - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах
Вчера, 15:00
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты", — говорится в сообщении.
Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего.
Ранее СК сообщал, что мальчик являлся инвалидом с детства, состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами "Правосторонний гемипарез", "Детский церебральный паралич", "Эпилепсия" и "Задержка умственного развития умеренная". В связи с наличием врожденных заболеваний нуждался в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии.
Полицейские машины в Дагестане - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Дагестане пропала школьница
Вчера, 22:59
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала