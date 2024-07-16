На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных
В Ровно задержали подозреваемого в поджоге двух машин военнослужащих
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В областном центре Ровно на западе Украины задержан подозреваемый в поджоге двух машин военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.
Отмечается, что задержанному 22 года, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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"Второго июля мужчина поджег автомобиль Nissan Almera, принадлежавший военнослужащему... Через несколько дней он поджег еще одно транспортное средство – Nissan X-Trail, которое готовили на передовую. Кроме того, огонь распространился на другой автомобиль, частично его повредив", - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального отделения полиции в социальной сети Facebook*.
В полиции утверждают, что задержанный якобы присылал фотографии своим куратором о проделанной работе, чтобы гарантировано получить вознаграждение "в несколько тысяч долларов". Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 242 тысяч гривен (более 5,8 тысячи долларов).
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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