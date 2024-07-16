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На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных - РИА Новости, 16.07.2024
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16:07 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/podozrevaemyy-1960055222.html
На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных
На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных - РИА Новости, 16.07.2024
На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных
В областном центре Ровно на западе Украины задержан подозреваемый в поджоге двух машин военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:07
2024-07-16T16:07
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В областном центре Ровно на западе Украины задержан подозреваемый в поджоге двух машин военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции. Отмечается, что задержанному 22 года, ему грозит до 10 лет тюрьмы. &quot;Второго июля мужчина поджег автомобиль Nissan Almera, принадлежавший военнослужащему... Через несколько дней он поджег еще одно транспортное средство – Nissan X-Trail, которое готовили на передовую. Кроме того, огонь распространился на другой автомобиль, частично его повредив&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального отделения полиции в социальной сети Facebook*.В полиции утверждают, что задержанный якобы присылал фотографии своим куратором о проделанной работе, чтобы гарантировано получить вознаграждение "в несколько тысяч долларов". Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 242 тысяч гривен (более 5,8 тысячи долларов). Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958038995.html
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в мире, ровно, украина, россия, вооруженные силы украины, одесса
В мире, Ровно, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Одесса
На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных

В Ровно задержали подозреваемого в поджоге двух машин военнослужащих

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В областном центре Ровно на западе Украины задержан подозреваемый в поджоге двух машин военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.
Отмечается, что задержанному 22 года, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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"Второго июля мужчина поджег автомобиль Nissan Almera, принадлежавший военнослужащему... Через несколько дней он поджег еще одно транспортное средство – Nissan X-Trail, которое готовили на передовую. Кроме того, огонь распространился на другой автомобиль, частично его повредив", - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального отделения полиции в социальной сети Facebook*.

В полиции утверждают, что задержанный якобы присылал фотографии своим куратором о проделанной работе, чтобы гарантировано получить вознаграждение "в несколько тысяч долларов". Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 242 тысяч гривен (более 5,8 тысячи долларов).
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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