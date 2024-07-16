https://ria.ru/20240716/podozrevaemyy-1960055222.html

На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных

На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных - РИА Новости, 16.07.2024

На Украине задержали подозреваемого в поджоге двух машин военных

В областном центре Ровно на западе Украины задержан подозреваемый в поджоге двух машин военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:07

2024-07-16T16:07

2024-07-16T16:07

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В областном центре Ровно на западе Украины задержан подозреваемый в поджоге двух машин военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции. Отмечается, что задержанному 22 года, ему грозит до 10 лет тюрьмы. "Второго июля мужчина поджег автомобиль Nissan Almera, принадлежавший военнослужащему... Через несколько дней он поджег еще одно транспортное средство – Nissan X-Trail, которое готовили на передовую. Кроме того, огонь распространился на другой автомобиль, частично его повредив", - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального отделения полиции в социальной сети Facebook*.В полиции утверждают, что задержанный якобы присылал фотографии своим куратором о проделанной работе, чтобы гарантировано получить вознаграждение "в несколько тысяч долларов". Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 242 тысяч гривен (более 5,8 тысячи долларов). Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958038995.html

https://ria.ru/20240716/sudya-1960029931.html

ровно

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в мире, ровно, украина, россия, вооруженные силы украины, одесса