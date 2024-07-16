https://ria.ru/20240716/podderzhka-1959944732.html

"В следующем году": Украину предупредили о катастрофе из-за перемен в США

"В следующем году": Украину предупредили о катастрофе из-за перемен в США - РИА Новости, 16.07.2024

"В следующем году": Украину предупредили о катастрофе из-за перемен в США

Вашингтон существенно сократит или полностью остановит финансовую и военную поддержку Украины в случае победы на президентских выборах кандидатов от... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:40

2024-07-16T10:40

2024-07-16T11:43

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

президентские выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вашингтон существенно сократит или полностью остановит финансовую и военную поддержку Украины в случае победы на президентских выборах кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, пишет обозреватель американского издания Responsible Statecraft Дэниел Ларисон."Если победит связка Трамп — Вэнс, вполне возможно, что США начнут сокращать или прекратят помощь Украине в следующем году", — отметил он.Ларисон подчеркнул, что Вэнс стал одним из самых активных критиков политики администрации Байдена в отношении Украины. Эксперт напомнил, что в начале года кандидат в вице-президенты США посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где высказался против поддержки Киева.Во вторник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.

https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html

https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, президентские выборы в сша