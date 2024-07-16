https://ria.ru/20240716/plener-1960040913.html

Васнецовский пленэр в Кировской области официально стал международным

Васнецовский пленэр в Кировской области официально стал международным - РИА Новости, 16.07.2024

Васнецовский пленэр в Кировской области официально стал международным

Знаменитый Васнецовский пленэр в Кировской области официально стал международным, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:33

2024-07-16T15:33

2024-07-16T15:48

кировская область

кировская область

киров

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александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Знаменитый Васнецовский пленэр в Кировской области официально стал международным, сообщает пресс-служба правительства региона. Ежегодный Васнецовский пленэр стартует в Кировской области 4 августа. По традиции он пройдет на малой родине вятских художников Виктора и Аполлинария Васнецовых – в селе Рябово. На вятскую землю съедутся самые именитые российские художники – Евгений Ромашко, Алексей Суховецкий, Михаил Полетаев, Андрей Дубов и другие. "В этом году, когда столица вятского края – город Киров – отмечает свое 650-летие, наш пленэр официально стал международным. За вдохновением на Васнецовские места приедут также художники из Белоруссии и Китая. Уверена, что гости полюбят живописную природу вятской глубинки и проникнутся духом этих исторических мест", - приводятся в сообщении слова правнучки знаменитых братьев-живописцев Ольги Васнецовой, которая каждый год приезжает на васнецовский пленэр. В дни пленэра художники будут создавать полотна с историческими, живописными местами региона и города Кирова. Десятого августа в селе Рябово пройдет праздник "Рябовские перезвоны". В этот день художники будут писать этюды на территории музея-усадьбы художников Васнецовых. Семнадцатого августа художники проведут в Кирове общегородской уличный мастер-класс "Рисуй любимый город!" для всех желающих, а 18 августа в Вятском художественном музее имени Васнецовых откроется выставка из произведений, созданных на пленэре. Она и станет завершением большого форума живописцев. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что Васнецовский пленэр – важнейшее событие в культурной жизни не только региона, но и страны. "Творчество художников Васнецовых в русском искусстве — это запечатленный русский дух, который бережно хранит вятская земля", – подчеркнул Соколов.

https://ria.ru/20240131/kirov-1924630813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, киров, белоруссия, александр соколов