Васнецовский пленэр в Кировской области официально стал международным
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиВаснецовский пленэр в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Васнецовский пленэр в Кировской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Знаменитый Васнецовский пленэр в Кировской области официально стал международным, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежегодный Васнецовский пленэр стартует в Кировской области 4 августа. По традиции он пройдет на малой родине вятских художников Виктора и Аполлинария Васнецовых – в селе Рябово. На вятскую землю съедутся самые именитые российские художники – Евгений Ромашко, Алексей Суховецкий, Михаил Полетаев, Андрей Дубов и другие.
"В этом году, когда столица вятского края – город Киров – отмечает свое 650-летие, наш пленэр официально стал международным. За вдохновением на Васнецовские места приедут также художники из Белоруссии и Китая. Уверена, что гости полюбят живописную природу вятской глубинки и проникнутся духом этих исторических мест", - приводятся в сообщении слова правнучки знаменитых братьев-живописцев Ольги Васнецовой, которая каждый год приезжает на васнецовский пленэр.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиВаснецовский пленэр в Кировской области
Васнецовский пленэр в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиВаснецовский пленэр в Кировской области
Васнецовский пленэр в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
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Васнецовский пленэр в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
1 из 2
Васнецовский пленэр в Кировской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
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В дни пленэра художники будут создавать полотна с историческими, живописными местами региона и города Кирова. Десятого августа в селе Рябово пройдет праздник "Рябовские перезвоны". В этот день художники будут писать этюды на территории музея-усадьбы художников Васнецовых. Семнадцатого августа художники проведут в Кирове общегородской уличный мастер-класс "Рисуй любимый город!" для всех желающих, а 18 августа в Вятском художественном музее имени Васнецовых откроется выставка из произведений, созданных на пленэре. Она и станет завершением большого форума живописцев.
Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что Васнецовский пленэр – важнейшее событие в культурной жизни не только региона, но и страны. "Творчество художников Васнецовых в русском искусстве — это запечатленный русский дух, который бережно хранит вятская земля", – подчеркнул Соколов.