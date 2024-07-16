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В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:38
2024-07-16T19:38
2024-07-16T19:38
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. "С 17.09 мск 16.07.2024 для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) введен график временного отключения электроэнергии… В связи с этим частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик", - написал Ворошилов. Он отметил, что график обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов. "После отмены ограничения электроснабжение будет восстановлено", - добавил глава города. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
https://ria.ru/20240716/burjatija-1960103411.html
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В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
В Пятигорске и 4 поселках ввели график временного отключения электроэнергии