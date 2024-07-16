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Пирс для доставки гумпомощи в Газу скоро прекратит работу - РИА Новости, 16.07.2024
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22:38 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pirs-1960131800.html
Пирс для доставки гумпомощи в Газу скоро прекратит работу
Пирс для доставки гумпомощи в Газу скоро прекратит работу - РИА Новости, 16.07.2024
Пирс для доставки гумпомощи в Газу скоро прекратит работу
Установленный в секторе Газа временный пирс для доставки гуманитарной помощи палестинцам вскоре свернет свою работу, конкретные даты сейчас согласовываются,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:38
2024-07-16T22:38
в мире
сша
патрик райдер
джо байден
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Установленный в секторе Газа временный пирс для доставки гуманитарной помощи палестинцам вскоре свернет свою работу, конкретные даты сейчас согласовываются, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "В скором времени пирс прекратит свою работу. На сегодняшний день я не готов официально объявить о том, когда миссия будет завершена", - сказал Райдер в ходе брифинга. Он добавил, что конкретные сроки завершения операции "по-прежнему обсуждаются". Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не выполнил даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась. О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал полторы недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов.
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в мире, сша, патрик райдер, джо байден, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Патрик Райдер, Джо Байден, Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пирс для доставки гумпомощи в Газу скоро прекратит работу

Пентагон: пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу скоро прекратит работу

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Установленный в секторе Газа временный пирс для доставки гуманитарной помощи палестинцам вскоре свернет свою работу, конкретные даты сейчас согласовываются, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"В скором времени пирс прекратит свою работу. На сегодняшний день я не готов официально объявить о том, когда миссия будет завершена", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Он добавил, что конкретные сроки завершения операции "по-прежнему обсуждаются".
Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не выполнил даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась.
О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал полторы недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов.
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