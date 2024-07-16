Пирс для доставки гумпомощи в Газу скоро прекратит работу
Пентагон: пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу скоро прекратит работу
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Установленный в секторе Газа временный пирс для доставки гуманитарной помощи палестинцам вскоре свернет свою работу, конкретные даты сейчас согласовываются, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"В скором времени пирс прекратит свою работу. На сегодняшний день я не готов официально объявить о том, когда миссия будет завершена", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Он добавил, что конкретные сроки завершения операции "по-прежнему обсуждаются".
Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не выполнил даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась.
О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал полторы недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов.