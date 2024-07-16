Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС
Песков: в Кремле знакомы с планами Саудовской Аравии продать обязательства ЕС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как передавало ранее агентство Блумберг, Саудовская Аравия предупредила страны "Большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
"Мы видели эту информацию", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
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