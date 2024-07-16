https://ria.ru/20240716/peskov-1959947985.html

Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС

Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС - РИА Новости, 16.07.2024

Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС

Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:50

2024-07-16T10:50

2024-07-16T11:09

евросоюз

дмитрий песков

в мире

саудовская аравия

россия

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как передавало ранее агентство Блумберг, Саудовская Аравия предупредила страны "Большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов."Мы видели эту информацию", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.

https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html

https://ria.ru/20240711/neft-1958843486.html

саудовская аравия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, дмитрий песков, в мире, саудовская аравия, россия, москва