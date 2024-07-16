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Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС - РИА Новости, 16.07.2024
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10:50 16.07.2024 (обновлено: 11:09 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peskov-1959947985.html
Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС
Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС - РИА Новости, 16.07.2024
Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС
Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:50
2024-07-16T11:09
евросоюз
дмитрий песков
в мире
саудовская аравия
россия
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как передавало ранее агентство Блумберг, Саудовская Аравия предупредила страны "Большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов."Мы видели эту информацию", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html
https://ria.ru/20240711/neft-1958843486.html
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евросоюз, дмитрий песков, в мире, саудовская аравия, россия, москва
Евросоюз, Дмитрий Песков, В мире, Саудовская Аравия, Россия, Москва
Песков ответил на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС

Песков: в Кремле знакомы с планами Саудовской Аравии продать обязательства ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как передавало ранее агентство Блумберг, Саудовская Аравия предупредила страны "Большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
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"Мы видели эту информацию", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
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