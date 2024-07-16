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Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным - РИА Новости, 16.07.2024
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10:47 16.07.2024 (обновлено: 11:02 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным - РИА Новости, 16.07.2024
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:47
2024-07-16T11:02
тверь
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери.Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны. По словам Пескова, Путин проедет сам за рулем по Северному обходу Твери.Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем."Шикарная дорога", - добавил он.
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тверь
Тверь
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным

Песков: Северный обход Твери - шикарная дорога, Путин проедет сам за рулем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери.
Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны. По словам Пескова, Путин проедет сам за рулем по Северному обходу Твери.
Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем.
«
"Шикарная дорога", - добавил он.
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