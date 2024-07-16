https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным - РИА Новости, 16.07.2024
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:47
2024-07-16T10:47
2024-07-16T11:02
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери.Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны. По словам Пескова, Путин проедет сам за рулем по Северному обходу Твери.Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем."Шикарная дорога", - добавил он.
https://realty.ria.ru/20240607/khusnullin-1951296320.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
Песков: Северный обход Твери - шикарная дорога, Путин проедет сам за рулем
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери.
Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны. По словам Пескова, Путин проедет сам за рулем по Северному обходу Твери.
Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем.
«
"Шикарная дорога", - добавил он.