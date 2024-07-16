https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html

Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным

Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным - РИА Новости, 16.07.2024

Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:47

2024-07-16T10:47

2024-07-16T11:02

тверь

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери.Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны. По словам Пескова, Путин проедет сам за рулем по Северному обходу Твери.Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем."Шикарная дорога", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20240607/khusnullin-1951296320.html

тверь

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тверь