https://ria.ru/20240716/peskov-1959939935.html

Песков прокомментировал ситуацию внутри США

Песков прокомментировал ситуацию внутри США - РИА Новости, 16.07.2024

Песков прокомментировал ситуацию внутри США

Насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в США — предмет озабоченности всего мира, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:17

2024-07-16T10:17

2024-07-16T10:29

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россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в США — предмет озабоченности всего мира, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."США — страна с крупнейшей экономикой мира, самая мощная страна в военном плане, которая тратит бешеные деньги на министерство обороны, больше, чем другие страны вместе взятые. Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России", - сказал Песков.

сша

россия

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Дарья Буймова

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-16T10:17 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире