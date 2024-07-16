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Песков прокомментировал ситуацию внутри США - РИА Новости, 16.07.2024
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10:17 16.07.2024 (обновлено: 10:29 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peskov-1959939935.html
Песков прокомментировал ситуацию внутри США
Песков прокомментировал ситуацию внутри США - РИА Новости, 16.07.2024
Песков прокомментировал ситуацию внутри США
Насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в США — предмет озабоченности всего мира, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:17
2024-07-16T10:29
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в США — предмет озабоченности всего мира, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."США — страна с крупнейшей экономикой мира, самая мощная страна в военном плане, которая тратит бешеные деньги на министерство обороны, больше, чем другие страны вместе взятые. Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России", - сказал Песков.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
Песков прокомментировал ситуацию внутри США

Песков назвал насилие в США во время кампании предметом озабоченности всего мира

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в США — предмет озабоченности всего мира, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда".
"США — страна с крупнейшей экономикой мира, самая мощная страна в военном плане, которая тратит бешеные деньги на министерство обороны, больше, чем другие страны вместе взятые. Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России", - сказал Песков.
 
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