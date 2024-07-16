https://ria.ru/20240716/peskov-1959939288.html
Россия никогда не вмешивалась в дела США, заявил Песков
Россия никогда не вмешивалась в дела США, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2024
Россия никогда не вмешивалась в дела США, заявил Песков
Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:11
2024-07-16T10:11
2024-07-16T10:26
россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."Это забота избирателей США. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы в США", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240703/zakharova-1957108823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Россия никогда не вмешивалась в дела США, заявил Песков
Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США