https://ria.ru/20240716/peskov-1959939288.html

Россия никогда не вмешивалась в дела США, заявил Песков

Россия никогда не вмешивалась в дела США, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2024

Россия никогда не вмешивалась в дела США, заявил Песков

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:11

2024-07-16T10:11

2024-07-16T10:26

россия

сша

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда"."Это забота избирателей США. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы в США", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240703/zakharova-1957108823.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, в мире