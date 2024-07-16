https://ria.ru/20240716/peregovory-1959944910.html
Песков оценил возможность посредничества Трампа в переговорах по Украине
Песков оценил возможность посредничества Трампа в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.07.2024
Песков оценил возможность посредничества Трампа в переговорах по Украине
Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:40
2024-07-16T10:40
2024-07-16T11:27
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас много рассуждений, много спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это (Трамп - ред.) кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Поэтому давайте подождем исхода выборов. Американские избиратели сами определятся со своим будущим, это их забота, а не наша", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о готовности Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта."Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация (США - ред.) является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца. Не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее. Это та реальность, с которой мы имеем дело", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, россия
Украина, США, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия
Песков оценил возможность посредничества Трампа в переговорах по Украине
Песков: нынешняя администрация США выступает против переговоров по Украине
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас много рассуждений, много спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это (Трамп - ред.) кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Поэтому давайте подождем исхода выборов. Американские избиратели сами определятся со своим будущим, это их забота, а не наша", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о готовности Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта.
"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация (США - ред.) является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца. Не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее. Это та реальность, с которой мы имеем дело", - сказал Песков журналистам.