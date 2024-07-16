https://ria.ru/20240716/pensionerka-1960073219.html
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу - РИА Новости, 16.07.2024
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу
Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:08
2024-07-16T17:08
2024-07-16T17:23
происшествия
калининградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, о происшествии в экстренные службы сообщили только на следующий день. "Поиски шли беспрерывно шесть дней. Сегодня утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники МЧС России оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот отправился за водой. Также пенсионерка сообщила, что мимо проходили и другие грибники, но сил просить помощи у нее не было.
https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html
https://ria.ru/20240716/dagestan-1959970089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калининградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу
Под Калининградом нашли 79-летнюю пенсионерку, которая неделю провела в лесу