https://ria.ru/20240716/pensionerka-1960073219.html

В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу

В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу - РИА Новости, 16.07.2024

В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу

Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:08

2024-07-16T17:08

2024-07-16T17:23

происшествия

калининградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, о происшествии в экстренные службы сообщили только на следующий день. "Поиски шли беспрерывно шесть дней. Сегодня утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники МЧС России оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот отправился за водой. Также пенсионерка сообщила, что мимо проходили и другие грибники, но сил просить помощи у нее не было.

https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html

https://ria.ru/20240716/dagestan-1959970089.html

калининградская область

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Варвара Скокшина

происшествия, калининградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)