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В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу - РИА Новости, 16.07.2024
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17:08 16.07.2024 (обновлено: 17:23 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pensionerka-1960073219.html
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу - РИА Новости, 16.07.2024
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу
Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:08
2024-07-16T17:23
происшествия
калининградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, о происшествии в экстренные службы сообщили только на следующий день. "Поиски шли беспрерывно шесть дней. Сегодня утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники МЧС России оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот отправился за водой. Также пенсионерка сообщила, что мимо проходили и другие грибники, но сил просить помощи у нее не было.
https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html
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происшествия, калининградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу

Под Калининградом нашли 79-летнюю пенсионерку, которая неделю провела в лесу

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу. 16 июля 2024
Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу. 16 июля 2024
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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, о происшествии в экстренные службы сообщили только на следующий день.
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"Поиски шли беспрерывно шесть дней. Сегодня утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники МЧС России оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот отправился за водой. Также пенсионерка сообщила, что мимо проходили и другие грибники, но сил просить помощи у нее не было.
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ПроисшествияКалининградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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