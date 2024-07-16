https://ria.ru/20240716/otvetstvennost-1960108555.html

У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто

У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024

У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто

Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине, пора перестать прятаться в нью-йоркском офисе и выступить за... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:25

2024-07-16T19:25

2024-07-16T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

китай

петер сийярто

виктор орбан

шарль мишель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_0:199:3064:1923_1920x0_80_0_0_b48307ccc389711a731653e658276188.jpg

БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине, пора перестать прятаться в нью-йоркском офисе и выступить за урегулирование дипломатическими методами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "У ООН очень большая ответственность, ООН надо, наконец, высказаться и сыграть свою роль. ООН не может спрятаться здесь в уютном нью-йоркском офисе, надо четко выступить за возобновление дипломатических каналов. ООН - это не клуб единомышленников, она была создана для того, чтобы в случае войны дать площадку для установления мира и обеспечить диалог противоборствующих сторон", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, ООН "пришло время активизироваться и попытаться усадить стороны за стол переговоров". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта.

https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960105993.html

https://ria.ru/20240716/kiev-1960105421.html

венгрия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, китай, петер сийярто, виктор орбан, шарль мишель, оон, евросовет, визит орбана в россию