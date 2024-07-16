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У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто
У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024
У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто
Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине, пора перестать прятаться в нью-йоркском офисе и выступить за... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:25
2024-07-16T19:25
2024-07-16T19:25
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине, пора перестать прятаться в нью-йоркском офисе и выступить за урегулирование дипломатическими методами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "У ООН очень большая ответственность, ООН надо, наконец, высказаться и сыграть свою роль. ООН не может спрятаться здесь в уютном нью-йоркском офисе, надо четко выступить за возобновление дипломатических каналов. ООН - это не клуб единомышленников, она была создана для того, чтобы в случае войны дать площадку для установления мира и обеспечить диалог противоборствующих сторон", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, ООН "пришло время активизироваться и попытаться усадить стороны за стол переговоров". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта.
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У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто
Сийярто: ООН несет большую ответственность в конфликте на Украине