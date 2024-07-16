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У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/otvetstvennost-1960108555.html
У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто
У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024
У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто
Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине, пора перестать прятаться в нью-йоркском офисе и выступить за... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:25
2024-07-16T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
китай
петер сийярто
виктор орбан
шарль мишель
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине, пора перестать прятаться в нью-йоркском офисе и выступить за урегулирование дипломатическими методами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "У ООН очень большая ответственность, ООН надо, наконец, высказаться и сыграть свою роль. ООН не может спрятаться здесь в уютном нью-йоркском офисе, надо четко выступить за возобновление дипломатических каналов. ООН - это не клуб единомышленников, она была создана для того, чтобы в случае войны дать площадку для установления мира и обеспечить диалог противоборствующих сторон", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, ООН "пришло время активизироваться и попытаться усадить стороны за стол переговоров". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта.
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960105993.html
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в мире, венгрия, украина, китай, петер сийярто, виктор орбан, шарль мишель, оон, евросовет, визит орбана в россию
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Китай, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Шарль Мишель, ООН, Евросовет, Визит Орбана в Россию
У ООН большая ответственность в конфликте на Украине, считает Сийярто

Сийярто: ООН несет большую ответственность в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине, пора перестать прятаться в нью-йоркском офисе и выступить за урегулирование дипломатическими методами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"У ООН очень большая ответственность, ООН надо, наконец, высказаться и сыграть свою роль. ООН не может спрятаться здесь в уютном нью-йоркском офисе, надо четко выступить за возобновление дипломатических каналов. ООН - это не клуб единомышленников, она была создана для того, чтобы в случае войны дать площадку для установления мира и обеспечить диалог противоборствующих сторон", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
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По его словам, ООН "пришло время активизироваться и попытаться усадить стороны за стол переговоров".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаКитайПетер СийяртоВиктор ОрбанШарль МишельООНЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
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