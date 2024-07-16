https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960130506.html

Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области

Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2024

Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области

Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули часть Запорожской области, специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:25

2024-07-16T22:25

2024-07-16T22:33

запорожская область

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули часть Запорожской области, специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС."Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" проводят ликвидацию дефицита мощности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область