https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960130506.html
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2024
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули часть Запорожской области, специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:25
2024-07-16T22:25
2024-07-16T22:33
запорожская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули часть Запорожской области, специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС."Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" проводят ликвидацию дефицита мощности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Балицкий: веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области