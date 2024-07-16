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Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2024
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22:25 16.07.2024 (обновлено: 22:33 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960130506.html
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2024
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули часть Запорожской области, специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:25
2024-07-16T22:33
запорожская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули часть Запорожской области, специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС."Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" проводят ликвидацию дефицита мощности", - написал он в Telegram-канале.
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запорожская область
Запорожская область
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области

Балицкий: веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС затронули часть Запорожской области, специалисты работают над ликвидацией дефицита мощности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
«
"Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" проводят ликвидацию дефицита мощности", - написал он в Telegram-канале.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков
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