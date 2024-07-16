https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960088199.html
В Крыму ввели веерные отключения электроэнергии
В Крыму ввели веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Крыму ввели веерные отключения электроэнергии
Компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:01
2024-07-16T18:01
2024-07-16T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. Компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары.Компания "Крымэнерго" ранее предупредила о временных отключениях в Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Судаке и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе "Севастопольэнерго" сообщила об отключениях в связи с перегрузками."В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении компании, распространенном властями республики.Крымчан попросили экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.
https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымэнерго, республика крым, общество, погода, ялта, алушта, феодосия, севастопольэнерго
Крымэнерго, Республика Крым, Общество, Погода, Ялта, Алушта, Феодосия, Севастопольэнерго
В Крыму ввели веерные отключения электроэнергии
"Крымэнерго" вводит веерные отключения в регионе из-за аномальной жары