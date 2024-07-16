https://ria.ru/20240716/orenburzhtsy-1960000072.html

Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона

Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона - РИА Новости, 16.07.2024

Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона

На отдых в лагеря регионов России с середины апреля направили около 4 тысяч юных оренбуржцев, семьи которых пострадали от паводка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:29

2024-07-16T13:29

2024-07-16T13:29

оренбургская область

оренбургская область

краснодарский край

республика крым

денис паслер

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На отдых в лагеря регионов России с середины апреля направили около 4 тысяч юных оренбуржцев, семьи которых пострадали от паводка, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Почти 7 тысяч мест отдыха в регионе и за его пределами подготовлено для детей из пострадавших от паводка территорий. С середины апреля дети уже поехали отдыхать в лагеря регионов Приволжского федерального округа, в Краснодарский край и Республику Крым. Регулярно в течение лета организованные группы детей отправляются на отдых за пределы области. Детей доставляют железнодорожным транспортом, в сопровождении педагогических и медицинских работников. До конца июля на отдых в Анапу, Геленджик, Туапсинский район Краснодарского края, Евпаторию поедут еще 750 детей. Этим летом в лагерях Республики Крым и Краснодарского края побывают более 5200 юных оренбуржцев. Для организации такого отдыха региону предоставлена субсидия из федерального бюджета. Оренбургская область традиционно помогает организовывать отдых ребятам из подшефной территории – Перевальского района Луганской Народной Республики. По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в этом году приобретены путевки 200 детям в лагерь "Спутник", находящийся на азовском побережье в Ростовской области. Дети остались довольны хорошо организованным отдыхом. Родители поблагодарили руководство Оренбургской области.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html

https://ria.ru/20240504/otdykh-1943882770.html

оренбургская область

краснодарский край

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, краснодарский край, республика крым, денис паслер