Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона
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Дети на пляже в оздоровительном лагере
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На отдых в лагеря регионов России с середины апреля направили около 4 тысяч юных оренбуржцев, семьи которых пострадали от паводка, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Почти 7 тысяч мест отдыха в регионе и за его пределами подготовлено для детей из пострадавших от паводка территорий. С середины апреля дети уже поехали отдыхать в лагеря регионов Приволжского федерального округа, в Краснодарский край и Республику Крым.
Регулярно в течение лета организованные группы детей отправляются на отдых за пределы области. Детей доставляют железнодорожным транспортом, в сопровождении педагогических и медицинских работников.
До конца июля на отдых в Анапу, Геленджик, Туапсинский район Краснодарского края, Евпаторию поедут еще 750 детей. Этим летом в лагерях Республики Крым и Краснодарского края побывают более 5200 юных оренбуржцев.
Для организации такого отдыха региону предоставлена субсидия из федерального бюджета. Оренбургская область традиционно помогает организовывать отдых ребятам из подшефной территории – Перевальского района Луганской Народной Республики.
По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в этом году приобретены путевки 200 детям в лагерь "Спутник", находящийся на азовском побережье в Ростовской области. Дети остались довольны хорошо организованным отдыхом. Родители поблагодарили руководство Оренбургской области.