Рейтинг@Mail.ru
Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:29 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/orenburzhtsy-1960000072.html
Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона
Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона - РИА Новости, 16.07.2024
Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона
На отдых в лагеря регионов России с середины апреля направили около 4 тысяч юных оренбуржцев, семьи которых пострадали от паводка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:29
2024-07-16T13:29
оренбургская область
оренбургская область
краснодарский край
республика крым
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959999242_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_8e776594b00521c1d9034b58ad59f2ec.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На отдых в лагеря регионов России с середины апреля направили около 4 тысяч юных оренбуржцев, семьи которых пострадали от паводка, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Почти 7 тысяч мест отдыха в регионе и за его пределами подготовлено для детей из пострадавших от паводка территорий. С середины апреля дети уже поехали отдыхать в лагеря регионов Приволжского федерального округа, в Краснодарский край и Республику Крым. Регулярно в течение лета организованные группы детей отправляются на отдых за пределы области. Детей доставляют железнодорожным транспортом, в сопровождении педагогических и медицинских работников. До конца июля на отдых в Анапу, Геленджик, Туапсинский район Краснодарского края, Евпаторию поедут еще 750 детей. Этим летом в лагерях Республики Крым и Краснодарского края побывают более 5200 юных оренбуржцев. Для организации такого отдыха региону предоставлена субсидия из федерального бюджета. Оренбургская область традиционно помогает организовывать отдых ребятам из подшефной территории – Перевальского района Луганской Народной Республики. По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в этом году приобретены путевки 200 детям в лагерь "Спутник", находящийся на азовском побережье в Ростовской области. Дети остались довольны хорошо организованным отдыхом. Родители поблагодарили руководство Оренбургской области.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html
https://ria.ru/20240504/otdykh-1943882770.html
оренбургская область
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959999242_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_f273afa77879db9cb84329636266b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, краснодарский край, республика крым, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Краснодарский край, Республика Крым, Денис Паслер

Около 4000 юных оренбуржцев после паводка отдохнули за пределами региона

© Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети на пляже в оздоровительном лагере
Дети на пляже в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Дети на пляже в оздоровительном лагере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На отдых в лагеря регионов России с середины апреля направили около 4 тысяч юных оренбуржцев, семьи которых пострадали от паводка, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Почти 7 тысяч мест отдыха в регионе и за его пределами подготовлено для детей из пострадавших от паводка территорий. С середины апреля дети уже поехали отдыхать в лагеря регионов Приволжского федерального округа, в Краснодарский край и Республику Крым.
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка
9 апреля, 16:12
Регулярно в течение лета организованные группы детей отправляются на отдых за пределы области. Детей доставляют железнодорожным транспортом, в сопровождении педагогических и медицинских работников.
До конца июля на отдых в Анапу, Геленджик, Туапсинский район Краснодарского края, Евпаторию поедут еще 750 детей. Этим летом в лагерях Республики Крым и Краснодарского края побывают более 5200 юных оренбуржцев.
Для организации такого отдыха региону предоставлена субсидия из федерального бюджета. Оренбургская область традиционно помогает организовывать отдых ребятам из подшефной территории – Перевальского района Луганской Народной Республики.
По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в этом году приобретены путевки 200 детям в лагерь "Спутник", находящийся на азовском побережье в Ростовской области. Дети остались довольны хорошо организованным отдыхом. Родители поблагодарили руководство Оренбургской области.
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым
4 мая, 18:56
 
Оренбургская областьОренбургская областьКраснодарский крайРеспублика КрымДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала