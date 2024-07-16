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Служба Борреля не получала письмо от Орбана по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 16.07.2024
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13:26 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/orban-1959998711.html
Служба Борреля не получала письмо от Орбана по Украине, сообщил источник
Служба Борреля не получала письмо от Орбана по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 16.07.2024
Служба Борреля не получала письмо от Орбана по Украине, сообщил источник
Внешнеполитическая служба Евросоюза не получала письмо от Венгрии с отчетом премьера Виктора Орбана о поездках в РФ и Китай, а также его мирной инициативой по... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:26
2024-07-16T13:26
в мире
китай
россия
венгрия
виктор орбан
жозеп боррель
евросоюз
визит орбана в россию
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза не получала письмо от Венгрии с отчетом премьера Виктора Орбана о поездках в РФ и Китай, а также его мирной инициативой по урегулированию украинского конфликта, сообщил РИА Новости источник в ЕС. "Мы не получали такое письмо на уровне верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля)", - сказал собеседник агентства. Он также рекомендовал обратиться к "отправителям" для прояснения вопроса, кому было направлено это письмо. "Лучший способ узнать о получателях – спросить отправителя, кому он его направлял", - сказал представитель ЕС. Представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе в понедельник не смог подтвердить, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен получала такое письмо от Орбана. При этом СМИ сообщали, что Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции. Ранее источник в ЕС в беседе с журналистами не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании 17-18 июля. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html
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в мире, китай, россия, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, евросоюз, визит орбана в россию, украина
В мире, Китай, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, Украина
Служба Борреля не получала письмо от Орбана по Украине, сообщил источник

ЕС не получал письмо от Венгрии с отчетом премьера о поездках в Россию и Китай

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза не получала письмо от Венгрии с отчетом премьера Виктора Орбана о поездках в РФ и Китай, а также его мирной инициативой по урегулированию украинского конфликта, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Мы не получали такое письмо на уровне верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля)", - сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Он также рекомендовал обратиться к "отправителям" для прояснения вопроса, кому было направлено это письмо. "Лучший способ узнать о получателях – спросить отправителя, кому он его направлял", - сказал представитель ЕС.
Представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе в понедельник не смог подтвердить, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен получала такое письмо от Орбана. При этом СМИ сообщали, что Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции.
Ранее источник в ЕС в беседе с журналистами не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании 17-18 июля. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
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В миреКитайРоссияВенгрияВиктор ОрбанЖозеп БоррельЕвросоюзВизит Орбана в РоссиюУкраина
 
 
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