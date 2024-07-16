Служба Борреля не получала письмо от Орбана по Украине, сообщил источник
ЕС не получал письмо от Венгрии с отчетом премьера о поездках в Россию и Китай
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза не получала письмо от Венгрии с отчетом премьера Виктора Орбана о поездках в РФ и Китай, а также его мирной инициативой по урегулированию украинского конфликта, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Мы не получали такое письмо на уровне верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля)", - сказал собеседник агентства.
Он также рекомендовал обратиться к "отправителям" для прояснения вопроса, кому было направлено это письмо. "Лучший способ узнать о получателях – спросить отправителя, кому он его направлял", - сказал представитель ЕС.
Представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе в понедельник не смог подтвердить, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен получала такое письмо от Орбана. При этом СМИ сообщали, что Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции.
Ранее источник в ЕС в беседе с журналистами не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании 17-18 июля. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.