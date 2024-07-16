https://ria.ru/20240716/opros-1960060410.html

Опрос: почти 40% американцев не смогли однозначно оценить Вэнса

Опрос: почти 40% американцев не смогли однозначно оценить Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024

Опрос: почти 40% американцев не смогли однозначно оценить Вэнса

Почти 40% американцев не смогли дать однозначную оценку кандидату в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнсу, следует из опроса, проведенного компанией... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:23

2024-07-16T16:23

2024-07-16T16:23

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 40% американцев не смогли дать однозначную оценку кандидату в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнсу, следует из опроса, проведенного компанией YouGov. Согласно данным опроса, 38% американцев не смогли однозначно охарактеризовать кандидатуру Вэнса. Мнения остальных опрошенных разделились с небольшим перевесом в пользу сенатора: 12% респондентов считают, что он как никто другой подходит на пост вице-президента, еще 15% называют его хорошим, но не самым лучшим кандидатом, в то время как 9% считают его наихудшей кандидатурой, а еще 11% - плохим, но не самым неудачным вариантом. Еще 16% опрошенных не считают его ни хорошим, ни плохим кандидатом, следует из опроса. Опрос проводился 16 июля среди 3003 взрослых американцев. Погрешность не приводится. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960000798.html

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в мире, огайо, украина, россия, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, президентские выборы в сша