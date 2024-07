https://ria.ru/20240716/oon-1960047283.html

В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"

В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*" - РИА Новости, 16.07.2024

В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает опубликованное боевиками "Азова"* видео с расстрелом российского военнослужащего, а также РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:40

2024-07-16T15:40

2024-07-16T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

оон

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает опубликованное боевиками "Азова"* видео с расстрелом российского военнослужащего, а также информацию из статьи New York Times об убийстве ВСУ пленных российских солдат, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Нам известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном "Азов*" на своем канале youtube 15 июля, и статье в New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся в плен российских военнослужащих. Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга прав человека", - сообщила Троссел.Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов*" было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего. СК России сообщил, что следователи расследуют обстоятельства расстрела для установления всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений. Американская газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html

https://ria.ru/20240716/vsu-1959945005.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)