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В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*" - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 16.07.2024 (обновлено: 16:16 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/oon-1960047283.html
В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"
В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*" - РИА Новости, 16.07.2024
В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает опубликованное боевиками "Азова"* видео с расстрелом российского военнослужащего, а также РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:40
2024-07-16T16:16
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает опубликованное боевиками "Азова"* видео с расстрелом российского военнослужащего, а также информацию из статьи New York Times об убийстве ВСУ пленных российских солдат, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. &quot;Нам известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном &quot;Азов*&quot; на своем канале youtube 15 июля, и статье в New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся в плен российских военнослужащих. Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга прав человека&quot;, - сообщила Троссел.Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов*" было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего. СК России сообщил, что следователи расследуют обстоятельства расстрела для установления всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений. Американская газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html
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в мире, россия, украина, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
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В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"

УВКПЧ ООН изучает видео "Азова" с расстрелом российского военнослужащего

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает опубликованное боевиками "Азова"* видео с расстрелом российского военнослужащего, а также информацию из статьи New York Times об убийстве ВСУ пленных российских солдат, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
«

"Нам известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном "Азов*" на своем канале youtube 15 июля, и статье в New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся в плен российских военнослужащих. Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга прав человека", - сообщила Троссел.

Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Вчера, 09:06
Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов*" было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего. СК России сообщил, что следователи расследуют обстоятельства расстрела для установления всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений.
Американская газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"*
Вчера, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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