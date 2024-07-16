https://ria.ru/20240716/oon-1960047283.html
В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"
В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*" - РИА Новости, 16.07.2024
В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает опубликованное боевиками "Азова"* видео с расстрелом российского военнослужащего, а также РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:40
2024-07-16T15:40
2024-07-16T16:16
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает опубликованное боевиками "Азова"* видео с расстрелом российского военнослужащего, а также информацию из статьи New York Times об убийстве ВСУ пленных российских солдат, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Нам известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном "Азов*" на своем канале youtube 15 июля, и статье в New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся в плен российских военнослужащих. Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга прав человека", - сообщила Троссел.Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов*" было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего. СК России сообщил, что следователи расследуют обстоятельства расстрела для установления всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений. Американская газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ООН изучают данные, связанные с расстрелом военного на видео "Азова*"
УВКПЧ ООН изучает видео "Азова" с расстрелом российского военнослужащего