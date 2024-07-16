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Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета Мишель - РИА Новости, 16.07.2024
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21:21 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/obsuzhdenie-1960124365.html
Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета Мишель
Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета Мишель - РИА Новости, 16.07.2024
Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что никакие дискуссии по Украине невозможно вести без участия... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:21
2024-07-16T21:21
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
шарль мишель
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что никакие дискуссии по Украине невозможно вести без участия Киева, передают западные СМИ. Ранее немецкая газета Bild сообщала о том, что Орбан в письме Мишелю допустил, что в случае победы на президентских выборах в США экс-глава Белого дома и кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта. Он также призвал возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию конфликта на Украине. "Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины", - приводит слова Мишеля агентство Рейтер. Глава Евросовета также отвергает утверждение Орбана о том, что Евросоюз ведет провоенную политику, утверждая, что дело обстоит "ровным счетом наоборот", и заявляет, что "самый прямой путь" к миру на Украине - это якобы отвод российских войск. Кроме того, он указывает на то, что Венгрия не может представлять Евросоюз на международной арене, несмотря на председательство. Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Орбана в Россию и Китай. Как утверждается в письме депутатов, опубликованном изданием, венгерский премьер нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председателя страны в Совете ЕС. Орбан также "активно подрывает общие позиции ЕС", говорится в письме. В Совете ЕС Венгрия председательствует с 1 июля. Премьер Венгрии Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240716/vens-1960114758.html
https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, шарль мишель, владимир путин, евросоюз, евросовет, bild, визит орбана в россию, киев
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет, Bild, Визит Орбана в Россию, Киев
Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета Мишель

Глава Евросовета Мишель: дискуссии по Украине невозможно вести без участия Киева

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что никакие дискуссии по Украине невозможно вести без участия Киева, передают западные СМИ.
Ранее немецкая газета Bild сообщала о том, что Орбан в письме Мишелю допустил, что в случае победы на президентских выборах в США экс-глава Белого дома и кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта. Он также призвал возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию конфликта на Украине.
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"Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины", - приводит слова Мишеля агентство Рейтер.
Глава Евросовета также отвергает утверждение Орбана о том, что Евросоюз ведет провоенную политику, утверждая, что дело обстоит "ровным счетом наоборот", и заявляет, что "самый прямой путь" к миру на Украине - это якобы отвод российских войск. Кроме того, он указывает на то, что Венгрия не может представлять Евросоюз на международной арене, несмотря на председательство.
Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Орбана в Россию и Китай. Как утверждается в письме депутатов, опубликованном изданием, венгерский премьер нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председателя страны в Совете ЕС. Орбан также "активно подрывает общие позиции ЕС", говорится в письме. В Совете ЕС Венгрия председательствует с 1 июля.
Премьер Венгрии Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.
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Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Эксперт прокомментировал визит Орбана на Украину
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В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанШарль МишельВладимир ПутинЕвросоюзЕвросоветBildВизит Орбана в РоссиюКиев
 
 
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