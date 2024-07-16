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Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке - РИА Новости, 16.07.2024
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08:05 16.07.2024 (обновлено: 08:39 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/novoandreevka-1959921491.html
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке - РИА Новости, 16.07.2024
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке
Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:05
2024-07-16T08:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Больше всего прилетов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания... Новоандреевка, которая находится немного западнее Орехова, в который раз получает ракетный прилет и несколько обстрелов из артиллерии. В этот раз прилетело по новоприбывшим бандеровцам", - сказал собеседник агентства.В подполье уточнили, что в Гуляйполе удар пришелся по украинскому танку, который сдетонировал вместе с экипажем и еще десятком боевиков ВСУ.мКроме того, удар РСЗО пришелся по бригаде артиллеристов ВСУ в Новоданиловке, а также по складу их боеприпасов.
https://ria.ru/20240715/vsu-1959887096.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке

Подполье: российские ВС ударили по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Больше всего прилетов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания... Новоандреевка, которая находится немного западнее Орехова, в который раз получает ракетный прилет и несколько обстрелов из артиллерии. В этот раз прилетело по новоприбывшим бандеровцам", - сказал собеседник агентства.
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В подполье уточнили, что в Гуляйполе удар пришелся по украинскому танку, который сдетонировал вместе с экипажем и еще десятком боевиков ВСУ.
мКроме того, удар РСЗО пришелся по бригаде артиллеристов ВСУ в Новоданиловке, а также по складу их боеприпасов.
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