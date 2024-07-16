https://ria.ru/20240716/novoandreevka-1959921491.html

Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке

Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке - РИА Новости, 16.07.2024

Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке

Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:05

2024-07-16T08:05

2024-07-16T08:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Больше всего прилетов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания... Новоандреевка, которая находится немного западнее Орехова, в который раз получает ракетный прилет и несколько обстрелов из артиллерии. В этот раз прилетело по новоприбывшим бандеровцам", - сказал собеседник агентства.В подполье уточнили, что в Гуляйполе удар пришелся по украинскому танку, который сдетонировал вместе с экипажем и еще десятком боевиков ВСУ.мКроме того, удар РСЗО пришелся по бригаде артиллеристов ВСУ в Новоданиловке, а также по складу их боеприпасов.

https://ria.ru/20240715/vsu-1959887096.html

https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, россия