https://ria.ru/20240716/novoandreevka-1959921491.html
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке - РИА Новости, 16.07.2024
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке
Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:05
2024-07-16T08:05
2024-07-16T08:39
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Больше всего прилетов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания... Новоандреевка, которая находится немного западнее Орехова, в который раз получает ракетный прилет и несколько обстрелов из артиллерии. В этот раз прилетело по новоприбывшим бандеровцам", - сказал собеседник агентства.В подполье уточнили, что в Гуляйполе удар пришелся по украинскому танку, который сдетонировал вместе с экипажем и еще десятком боевиков ВСУ.мКроме того, удар РСЗО пришелся по бригаде артиллеристов ВСУ в Новоданиловке, а также по складу их боеприпасов.
https://ria.ru/20240715/vsu-1959887096.html
https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке
Подполье: российские ВС ударили по группе боевиков ВСУ в Новоандреевке
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удар пришелся по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Больше всего прилетов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания... Новоандреевка, которая находится немного западнее Орехова, в который раз получает ракетный прилет и несколько обстрелов из артиллерии. В этот раз прилетело по новоприбывшим бандеровцам", - сказал собеседник агентства.
В подполье уточнили, что в Гуляйполе удар пришелся по украинскому танку, который сдетонировал вместе с экипажем и еще десятком боевиков ВСУ
.
мКроме того, удар РСЗО пришелся по бригаде артиллеристов ВСУ в Новоданиловке, а также по складу их боеприпасов.