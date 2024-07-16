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В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой

В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой - РИА Новости, 16.07.2024

В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой

Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой в Нижневартовске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:00

2024-07-16T11:00

2024-07-16T11:28

происшествия

нижневартовск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой в Нижневартовске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Ранее ведомство проинформировало о загорании кровли ангара на площади 120 квадратных метров. "В 11.58 (09.58 мск) пожарным МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html

нижневартовск

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происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik