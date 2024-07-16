https://ria.ru/20240716/nizhnevartovsk-1959949835.html
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой - РИА Новости, 16.07.2024
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой
Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой в Нижневартовске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:00
2024-07-16T11:00
2024-07-16T11:28
происшествия
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959957971_119:0:1161:586_1920x0_80_0_0_5ba0b12c2ba7dd783673105801088aef.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой в Нижневартовске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Ранее ведомство проинформировало о загорании кровли ангара на площади 120 квадратных метров. "В 11.58 (09.58 мск) пожарным МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html
нижневартовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959957971_250:0:1031:586_1920x0_80_0_0_96acb5b65c390217b095f73643e9ac36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой
В Нижневартовске ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой