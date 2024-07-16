Рейтинг@Mail.ru
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 16.07.2024 (обновлено: 11:28 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/nizhnevartovsk-1959949835.html
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой - РИА Новости, 16.07.2024
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой
Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой в Нижневартовске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:00
2024-07-16T11:28
происшествия
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959957971_119:0:1161:586_1920x0_80_0_0_5ba0b12c2ba7dd783673105801088aef.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой в Нижневартовске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Ранее ведомство проинформировало о загорании кровли ангара на площади 120 квадратных метров. "В 11.58 (09.58 мск) пожарным МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html
нижневартовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959957971_250:0:1031:586_1920x0_80_0_0_96acb5b65c390217b095f73643e9ac36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Нижневартовске потушили открытое горение в ангаре с техникой

В Нижневартовске ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой

© Фото : МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры/TelegramМесто пожара в ангаре с техникой в Нижневартовске. 16 июля 2024
Место пожара в ангаре с техникой в Нижневартовске. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры/Telegram
Место пожара в ангаре с техникой в Нижневартовске. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с техникой в Нижневартовске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее ведомство проинформировало о загорании кровли ангара на площади 120 квадратных метров.
"В 11.58 (09.58 мск) пожарным МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Краснодаре потушили пожар на территории двух ангаров
9 июля, 22:19
 
ПроисшествияНижневартовскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала