https://ria.ru/20240716/nizhnevartovsk-1959935527.html

В Нижневартовске загорелся ангар с техникой

В Нижневартовске загорелся ангар с техникой - РИА Новости, 16.07.2024

В Нижневартовске загорелся ангар с техникой

Ангар с техникой загорелся в Нижневартовске на площади 120 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:54

2024-07-16T09:54

2024-07-16T11:31

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ангар с техникой загорелся в Нижневартовске на площади 120 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. "В 10.59 (08.59 мск) поступило сообщение о возгорании в строении ангара в Нижневартовске по улице Индустриальной. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11.07 (09.07 мск) наблюдается горение кровли ангара на площади 120 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы рядом стоящим строениям нет. На месте работают 29 человек и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20240315/pozhar-1933085869.html

нижневартовск

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2024

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происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)