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В Нижневартовске загорелся ангар с техникой - РИА Новости, 16.07.2024
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09:54 16.07.2024 (обновлено: 11:31 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/nizhnevartovsk-1959935527.html
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой - РИА Новости, 16.07.2024
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой
Ангар с техникой загорелся в Нижневартовске на площади 120 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:54
2024-07-16T11:31
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ангар с техникой загорелся в Нижневартовске на площади 120 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. "В 10.59 (08.59 мск) поступило сообщение о возгорании в строении ангара в Нижневартовске по улице Индустриальной. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11.07 (09.07 мск) наблюдается горение кровли ангара на площади 120 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы рядом стоящим строениям нет. На месте работают 29 человек и 8 единиц техники.
https://ria.ru/20240315/pozhar-1933085869.html
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происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой

В Нижневартовске загорелся ангар с техникой на площади 120 квадратных метров

© Фото : МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры/TelegramМесто пожара в ангаре с техникой в Нижневартовске. 16 июля 2024
Место пожара в ангаре с техникой в Нижневартовске. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры/Telegram
Место пожара в ангаре с техникой в Нижневартовске. 16 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ангар с техникой загорелся в Нижневартовске на площади 120 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
«
"В 10.59 (08.59 мск) поступило сообщение о возгорании в строении ангара в Нижневартовске по улице Индустриальной. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11.07 (09.07 мск) наблюдается горение кровли ангара на площади 120 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы рядом стоящим строениям нет. На месте работают 29 человек и 8 единиц техники.
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ПроисшествияНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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