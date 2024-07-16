https://ria.ru/20240716/nizhnevartovsk-1959935527.html
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой - РИА Новости, 16.07.2024
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой
Ангар с техникой загорелся в Нижневартовске на площади 120 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:54
2024-07-16T09:54
2024-07-16T11:31
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ангар с техникой загорелся в Нижневартовске на площади 120 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. "В 10.59 (08.59 мск) поступило сообщение о возгорании в строении ангара в Нижневартовске по улице Индустриальной. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11.07 (09.07 мск) наблюдается горение кровли ангара на площади 120 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы рядом стоящим строениям нет. На месте работают 29 человек и 8 единиц техники.
https://ria.ru/20240315/pozhar-1933085869.html
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происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой
В Нижневартовске загорелся ангар с техникой на площади 120 квадратных метров