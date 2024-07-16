https://ria.ru/20240716/netanjahu-1960110924.html

Сейчас самое время усилить давление на ХАМАС, заявил Нетаньяху

Сейчас самое время усилить давление на ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 16.07.2024

Сейчас самое время усилить давление на ХАМАС, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что сейчас самое время еще больше усилить давление на палестинское движение ХАМАС с целью вернуть из... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:36

2024-07-16T19:36

2024-07-16T19:36

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что сейчас самое время еще больше усилить давление на палестинское движение ХАМАС с целью вернуть из сектора Газа оставшихся заложников. "ХАМАС находится под давлением. Он находится под растущим давлением, потому что мы бьем по нему, нейтрализуя старших командиров и ликвидируя тысячи террористов. Он находится под давлением, потому что мы твердо стоим на своих справедливых требованиях, несмотря на все (внешнее - ред.) давление. Сейчас как раз самое время для дальнейшего усиления давления, возвращения домой всех похищенных, как живых, так и мертвых, и достижения всех целей войны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Нетаньяху добавил, что Израиль не намерен проиграть в нынешнем противостоянии с ХАМАС, назвав его борьбой "за существование" государства. Премьер подчеркнул, что Иран предпринимает попытки "задушить Израиль кольцом террора на семи фронтах". "Мы свергнем злобное правление ХАМАС. Мы предотвратим любую будущую угрозу со стороны сектора Газы для Государству Израиль, и мы вернем всех наших заложников домой", - отметил Нетаньяху. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров через посредников о соглашении по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 89,1 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240714/pogibshie-1959611058.html

https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html

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иран

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, иран, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году