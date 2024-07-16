https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
"Не хватит сил": ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО
"Не хватит сил": ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО - РИА Новости, 16.07.2024
"Не хватит сил": ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО
Украинская армия не сможет начать наступление, поскольку Вооруженные силы России стабильно продвигаются вперед, заявила корреспондент Кавита Шарма в репортаже... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:49
2024-07-16T09:49
2024-07-16T12:39
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинская армия не сможет начать наступление, поскольку Вооруженные силы России стабильно продвигаются вперед, заявила корреспондент Кавита Шарма в репортаже для немецкого канала N-TV."Эксперты интерпретируют военную стратегию российских войск как базирующуюся на медленном, устойчивом наступлении, которое предполагает, что Украине не хватит сил для контрнаступления в обозримом будущем", — отметила она.Шарма подчеркнула, что обещанные Западом истребители F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Кроме того, добавила она, Украина получит старые модели самолетов.В воскресенье в пресс-службе Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное. Сейчас там идет зачистка и разминирование. Бойцы "Востока" также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.
https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, F-16
"Не хватит сил": ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО
N-TV: ВСУ не хватит сил начать наступление из-за продвижения ВС РФ вперед