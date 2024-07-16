https://ria.ru/20240716/nagrady-1960014431.html

Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного

Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного - РИА Новости, 16.07.2024

Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:14

2024-07-16T14:14

2024-07-16T14:37

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество, сообщили в Минобороны РФ. Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика. "Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях", - говорится в сообщении. По информации министерства, после награждения Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими в освобождении Урожайного, которые рассказали, как осуществлялись подготовка и непосредственно штурм населенного пункта. О взятии Урожайного - этот населенный пункт в ДНР был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года - Минобороны сообщило 14 июля.

https://ria.ru/20240716/pozdravlenie-1959902730.html

россия

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Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО и осмотрел роботизированные комплексы Герасимову показали роботизированные комплексы, которые используют военные в зоне СВО. Также начальник Генштаба наградил отличившихся при освобождении Урожайного. 2024-07-16T14:14 true PT3M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины