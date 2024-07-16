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Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 16.07.2024 (обновлено: 14:37 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/nagrady-1960014431.html
Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного
Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного - РИА Новости, 16.07.2024
Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:14
2024-07-16T14:37
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество, сообщили в Минобороны РФ. Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика. "Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях", - говорится в сообщении. По информации министерства, после награждения Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими в освобождении Урожайного, которые рассказали, как осуществлялись подготовка и непосредственно штурм населенного пункта. О взятии Урожайного - этот населенный пункт в ДНР был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года - Минобороны сообщило 14 июля.
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Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО и осмотрел роботизированные комплексы
Герасимову показали роботизированные комплексы, которые используют военные в зоне СВО. Также начальник Генштаба наградил отличившихся при освобождении Урожайного.
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россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Урожайного

Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Урожайного

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество, сообщили в Минобороны РФ.
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.
«
"Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях", - говорится в сообщении.
По информации министерства, после награждения Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими в освобождении Урожайного, которые рассказали, как осуществлялись подготовка и непосредственно штурм населенного пункта.
О взятии Урожайного - этот населенный пункт в ДНР был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года - Минобороны сообщило 14 июля.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное военным
Вчера, 00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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