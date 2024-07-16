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Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств - РИА Новости, 16.07.2024
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12:45 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/muzhchina-1959984667.html
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств - РИА Новости, 16.07.2024
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств
Житель Орловской области задержан с поличным при продаже взрывных устройств и взрывчатых веществ, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:45
2024-07-16T12:45
происшествия
россия
орловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Житель Орловской области задержан с поличным при продаже взрывных устройств и взрывчатых веществ, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Орловской области. "УФСБ России по Орловской области пресечена преступная деятельность гражданина России, причастного к незаконному обороту взрывных устройств. Житель Залегощенского района Орловской области был задержан сотрудниками управления с поличным при продаже запрещенных предметов. Всего изъято 10 взрывных устройств промышленного изготовления и взрывчатое вещество общей массой более 7 килограммов", – говорится в релизе. По данным ведомства, фигуранта заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконный сбыт взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 222.1 УК России (покушение на незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ).
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происшествия, россия, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Орловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств

Жителя Орловской области задержали с поличным при продаже 10 взрывных устройств

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Житель Орловской области задержан с поличным при продаже взрывных устройств и взрывчатых веществ, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Орловской области.
"УФСБ России по Орловской области пресечена преступная деятельность гражданина России, причастного к незаконному обороту взрывных устройств. Житель Залегощенского района Орловской области был задержан сотрудниками управления с поличным при продаже запрещенных предметов. Всего изъято 10 взрывных устройств промышленного изготовления и взрывчатое вещество общей массой более 7 килограммов", – говорится в релизе.
По данным ведомства, фигуранта заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконный сбыт взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 222.1 УК России (покушение на незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ).
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ПроисшествияРоссияОрловская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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