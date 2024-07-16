https://ria.ru/20240716/muzhchina-1959984667.html

Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств

Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств - РИА Новости, 16.07.2024

Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств

Житель Орловской области задержан с поличным при продаже взрывных устройств и взрывчатых веществ, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:45

2024-07-16T12:45

2024-07-16T12:45

происшествия

россия

орловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Житель Орловской области задержан с поличным при продаже взрывных устройств и взрывчатых веществ, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Орловской области. "УФСБ России по Орловской области пресечена преступная деятельность гражданина России, причастного к незаконному обороту взрывных устройств. Житель Залегощенского района Орловской области был задержан сотрудниками управления с поличным при продаже запрещенных предметов. Всего изъято 10 взрывных устройств промышленного изготовления и взрывчатое вещество общей массой более 7 килограммов", – говорится в релизе. По данным ведомства, фигуранта заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконный сбыт взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 222.1 УК России (покушение на незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ).

https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html

россия

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происшествия, россия, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)