https://ria.ru/20240716/muzhchina-1959984667.html
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств - РИА Новости, 16.07.2024
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств
Житель Орловской области задержан с поличным при продаже взрывных устройств и взрывчатых веществ, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:45
2024-07-16T12:45
2024-07-16T12:45
происшествия
россия
орловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Житель Орловской области задержан с поличным при продаже взрывных устройств и взрывчатых веществ, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Орловской области. "УФСБ России по Орловской области пресечена преступная деятельность гражданина России, причастного к незаконному обороту взрывных устройств. Житель Залегощенского района Орловской области был задержан сотрудниками управления с поличным при продаже запрещенных предметов. Всего изъято 10 взрывных устройств промышленного изготовления и взрывчатое вещество общей массой более 7 килограммов", – говорится в релизе. По данным ведомства, фигуранта заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконный сбыт взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 222.1 УК России (покушение на незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ).
https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html
россия
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Орловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Орловской области пытался продать десять взрывных устройств
Жителя Орловской области задержали с поличным при продаже 10 взрывных устройств