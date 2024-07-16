https://ria.ru/20240716/muftiy-1960093236.html

Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура

Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура - РИА Новости, 16.07.2024

Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура

Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что в День Ашура правоверным лучше всего... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:20

2024-07-16T18:20

2024-07-16T18:20

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что в День Ашура правоверным лучше всего поститься, поскольку этот день представляет возможность вспомнить о жизненных ценностях, определить для себя дальнейшие цели и задачи.День Ашура в этом году наступил 16 июля по григорианскому календарю. День Ашура отмечают все мусульмане, но смысл его для различных течений ислама не одинаков. У суннитов эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Для шиитов это в первую очередь день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Имам Хусейн был убит и обезглавлен в битве при Кербеле 10 октября 680 года, также были убиты его родственники и 70 его сподвижников. В День Ашура шииты проводят церемонии самобичевания, этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью."По милости Всевышнего Аллаха в мусульманском календаре есть дни, когда верующие могут заслужить особую награду от своего Создателя, прощение грехов. Текущий месяц Мухаррам знаменателен днем Ашура, он напоминает о единстве монотеистических религий. Напомню, именно в этот день происходили знаковые события в жизни посланников Аллаха. Например, эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Советую соблюдать добровольный пост, подумать о жизненных ценностях, определив для себя дальнейшие цели и задачи", - рассказал муфтий Аляутдинов.Муфтий Москвы сообщил, что День Ашура - отличный повод вспомнить жизнеописания пророков и вдохновиться их примером во имя достижения счастья в этом мире и в будущем."Искренне верующий отличается тем, что всегда стремится сохранить в сердце обращенность к Создателю и быть на пути самосовершенствования. Именно так поступали пророки Аллаха - лучшие образцы богобоязненности, преисполненные достоинства и примерного нрава", - добавил муфтий Аляутдинов.

https://ria.ru/20240706/muftiy-1957900332.html

https://ria.ru/20240711/tatarstan-1958942370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, кербела (город), религия