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Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура - РИА Новости, 16.07.2024
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Религия
 
18:20 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/muftiy-1960093236.html
Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура
Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура - РИА Новости, 16.07.2024
Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура
Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что в День Ашура правоверным лучше всего... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:20
2024-07-16T18:20
религия
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что в День Ашура правоверным лучше всего поститься, поскольку этот день представляет возможность вспомнить о жизненных ценностях, определить для себя дальнейшие цели и задачи.День Ашура в этом году наступил 16 июля по григорианскому календарю. День Ашура отмечают все мусульмане, но смысл его для различных течений ислама не одинаков. У суннитов эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Для шиитов это в первую очередь день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Имам Хусейн был убит и обезглавлен в битве при Кербеле 10 октября 680 года, также были убиты его родственники и 70 его сподвижников. В День Ашура шииты проводят церемонии самобичевания, этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью."По милости Всевышнего Аллаха в мусульманском календаре есть дни, когда верующие могут заслужить особую награду от своего Создателя, прощение грехов. Текущий месяц Мухаррам знаменателен днем Ашура, он напоминает о единстве монотеистических религий. Напомню, именно в этот день происходили знаковые события в жизни посланников Аллаха. Например, эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Советую соблюдать добровольный пост, подумать о жизненных ценностях, определив для себя дальнейшие цели и задачи", - рассказал муфтий Аляутдинов.Муфтий Москвы сообщил, что День Ашура - отличный повод вспомнить жизнеописания пророков и вдохновиться их примером во имя достижения счастья в этом мире и в будущем."Искренне верующий отличается тем, что всегда стремится сохранить в сердце обращенность к Создателю и быть на пути самосовершенствования. Именно так поступали пророки Аллаха - лучшие образцы богобоязненности, преисполненные достоинства и примерного нрава", - добавил муфтий Аляутдинов.
https://ria.ru/20240706/muftiy-1957900332.html
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москва, россия, кербела (город), религия
Религия, Москва, Россия, Кербела (город), Религия
Муфтий рассказал, о чем важно вспомнить в День Ашура

Муфтий Аляутдинов: в День Ашура важно вспомнить о жизненных ценностях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что в День Ашура правоверным лучше всего поститься, поскольку этот день представляет возможность вспомнить о жизненных ценностях, определить для себя дальнейшие цели и задачи.
День Ашура в этом году наступил 16 июля по григорианскому календарю. День Ашура отмечают все мусульмане, но смысл его для различных течений ислама не одинаков. У суннитов эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Для шиитов это в первую очередь день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Имам Хусейн был убит и обезглавлен в битве при Кербеле 10 октября 680 года, также были убиты его родственники и 70 его сподвижников. В День Ашура шииты проводят церемонии самобичевания, этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.
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"По милости Всевышнего Аллаха в мусульманском календаре есть дни, когда верующие могут заслужить особую награду от своего Создателя, прощение грехов. Текущий месяц Мухаррам знаменателен днем Ашура, он напоминает о единстве монотеистических религий. Напомню, именно в этот день происходили знаковые события в жизни посланников Аллаха. Например, эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Советую соблюдать добровольный пост, подумать о жизненных ценностях, определив для себя дальнейшие цели и задачи", - рассказал муфтий Аляутдинов.
Муфтий Москвы сообщил, что День Ашура - отличный повод вспомнить жизнеописания пророков и вдохновиться их примером во имя достижения счастья в этом мире и в будущем.
"Искренне верующий отличается тем, что всегда стремится сохранить в сердце обращенность к Создателю и быть на пути самосовершенствования. Именно так поступали пророки Аллаха - лучшие образцы богобоязненности, преисполненные достоинства и примерного нрава", - добавил муфтий Аляутдинов.
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