Рейтинг@Mail.ru
В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:50 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/moskva-1959967830.html
В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода
В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода - РИА Новости, 16.07.2024
В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода
Специалисты комплекса городского хозяйства установили за первое полугодие более двух тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:50
2024-07-16T11:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959967080_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_9dd945f6e0dfc713e7f19a5ff217f776.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за первое полугодие более двух тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам, За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тысячи домовых", — отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжаем в этом году проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого устанавливаем указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей, В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - рассказал Петр Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959967080_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_8c58aae40173dd8c673573936d487586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГородские указатели на улицах Москвы
Городские указатели на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Городские указатели на улицах Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за первое полугодие более двух тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам, За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тысячи домовых", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
«
"Продолжаем в этом году проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого устанавливаем указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей, В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - рассказал Петр Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года
15 сентября 2023, 11:55
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала