В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода
Городские указатели на улицах Москвы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за первое полугодие более двух тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам, За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тысячи домовых", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
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"Продолжаем в этом году проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого устанавливаем указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей, В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - рассказал Петр Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года
15 сентября 2023, 11:55