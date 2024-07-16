https://ria.ru/20240716/moskva-1959967830.html

В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода

В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода - РИА Новости, 16.07.2024

В Москве установили более двух тысяч новых указателей за полгода

Специалисты комплекса городского хозяйства установили за первое полугодие более двух тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:50

2024-07-16T11:50

2024-07-16T11:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили за первое полугодие более двух тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам, За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тысячи домовых", — отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжаем в этом году проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого устанавливаем указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей, В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики", - рассказал Петр Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.

https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков