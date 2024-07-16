Рейтинг@Mail.ru
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:54 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/moskva-1959935165.html
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка - РИА Новости, 16.07.2024
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:54
2024-07-16T09:54
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основная задача - сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. В настоящее время выполнено 30% от общего объема работ, планируем завершить их до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, организованы удобные проходы для пешеходов. "В настоящее время ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров, в нее уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Для удобства пешеходов расширим тротуары и обновим их покрытия, на проезжей части уложим более 24 тысяч квадратных метров асфальта, сделаем новую ливневку", - отметил Бирюков. На набережной и в переулках установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В рамках проекта установят более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ запланирована высадка более 100 деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка

Заммэра Бирюков: в Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основная задача - сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. В настоящее время выполнено 30% от общего объема работ, планируем завершить их до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков
20 февраля, 15:19
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, организованы удобные проходы для пешеходов.
"В настоящее время ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров, в нее уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Для удобства пешеходов расширим тротуары и обновим их покрытия, на проезжей части уложим более 24 тысяч квадратных метров асфальта, сделаем новую ливневку", - отметил Бирюков.
На набережной и в переулках установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В рамках проекта установят более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ запланирована высадка более 100 деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.
Проектное решение благоустройства сквера в московском Отрадном - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Работы по благоустройству сквера начались в московском Отрадном
21 мая, 10:25
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала