https://ria.ru/20240716/moskva-1959935165.html

В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка

В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка - РИА Новости, 16.07.2024

В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:54

2024-07-16T09:54

2024-07-16T09:54

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основная задача - сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. В настоящее время выполнено 30% от общего объема работ, планируем завершить их до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, организованы удобные проходы для пешеходов. "В настоящее время ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров, в нее уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Для удобства пешеходов расширим тротуары и обновим их покрытия, на проезжей части уложим более 24 тысяч квадратных метров асфальта, сделаем новую ливневку", - отметил Бирюков. На набережной и в переулках установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В рамках проекта установят более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ запланирована высадка более 100 деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html

https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков