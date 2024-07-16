https://ria.ru/20240716/moskva-1959935165.html
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка - РИА Новости, 16.07.2024
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:54
2024-07-16T09:54
2024-07-16T09:54
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основная задача - сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. В настоящее время выполнено 30% от общего объема работ, планируем завершить их до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, организованы удобные проходы для пешеходов. "В настоящее время ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров, в нее уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Для удобства пешеходов расширим тротуары и обновим их покрытия, на проезжей части уложим более 24 тысяч квадратных метров асфальта, сделаем новую ливневку", - отметил Бирюков. На набережной и в переулках установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В рамках проекта установят более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ запланирована высадка более 100 деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка
Заммэра Бирюков: в Москве благоустроят Кадашевскую набережную и два переулка
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского, сообщил журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков - Старомонетного и Пыжевского. Основная задача - сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. В настоящее время выполнено 30% от общего объема работ, планируем завершить их до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры, организованы удобные проходы для пешеходов.
"В настоящее время ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров, в нее уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Для удобства пешеходов расширим тротуары и обновим их покрытия, на проезжей части уложим более 24 тысяч квадратных метров асфальта, сделаем новую ливневку", - отметил Бирюков
.
На набережной и в переулках установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В рамках проекта установят более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ запланирована высадка более 100 деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.