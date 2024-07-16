https://ria.ru/20240716/moskalkova-1960039344.html

Москалькова призвала осудить акты терроризма ВСУ на гражданское население

Москалькова призвала осудить акты терроризма ВСУ на гражданское население - РИА Новости, 16.07.2024

Москалькова призвала осудить акты терроризма ВСУ на гражданское население

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:20

2024-07-16T15:20

2024-07-16T15:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

шебекино

россия

вячеслав гладков

татьяна москалькова

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны ВСУ после атак на город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во вторник город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя."Вновь призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и предпринять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан", - сообщила Москалькова.Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой по вопросам оказания помощи пострадавшим и их семьям.

https://ria.ru/20240716/obstrel-1959937043.html

https://ria.ru/20240716/minoborony-1959919372.html

белгородская область

шебекино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, татьяна москалькова, происшествия