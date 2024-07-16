https://ria.ru/20240716/moskalkova-1960039344.html
Москалькова призвала осудить акты терроризма ВСУ на гражданское население
Москалькова призвала осудить акты терроризма ВСУ на гражданское население - РИА Новости, 16.07.2024
Москалькова призвала осудить акты терроризма ВСУ на гражданское население
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:20
2024-07-16T15:20
2024-07-16T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
шебекино
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вячеслав гладков
татьяна москалькова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны ВСУ после атак на город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во вторник город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя."Вновь призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и предпринять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан", - сообщила Москалькова.Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой по вопросам оказания помощи пострадавшим и их семьям.
https://ria.ru/20240716/obstrel-1959937043.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, татьяна москалькова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Татьяна Москалькова, Происшествия
Москалькова призвала осудить акты терроризма ВСУ на гражданское население
Москалькова призвала осудить теракты ВСУ против населения Белгородской области