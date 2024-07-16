https://ria.ru/20240716/moshennichestvo-1960110083.html

Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество

Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество - РИА Новости, 16.07.2024

Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество

Кузьминский суд Москвы приговорил к 11,5 года колонии бывшего московского нотариуса Игоря Заграя в рамках дела от 23 эпизодах мошенничества в особо крупном... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:31

2024-07-16T19:31

2024-07-16T19:32

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к 11,5 года колонии бывшего московского нотариуса Игоря Заграя в рамках дела от 23 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Заграй Игорь Леонидович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также 23 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, суд окончательно назначил Заграю наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, суд на 3 года запретил ему заниматься нотариальной деятельностью. Ряд порталов, которые занимаются освещением нотариальной деятельности, ранее сообщали, что дело в отношении Заграя связано с подделкой завещаний умерших людей с целью присвоения их квартир.

https://ria.ru/20240716/gendirektor-1960011914.html

https://ria.ru/20240226/prigovor-1929606536.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва