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Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество - РИА Новости, 16.07.2024
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19:31 16.07.2024 (обновлено: 19:32 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/moshennichestvo-1960110083.html
Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество
Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество - РИА Новости, 16.07.2024
Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество
Кузьминский суд Москвы приговорил к 11,5 года колонии бывшего московского нотариуса Игоря Заграя в рамках дела от 23 эпизодах мошенничества в особо крупном... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:31
2024-07-16T19:32
происшествия
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москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к 11,5 года колонии бывшего московского нотариуса Игоря Заграя в рамках дела от 23 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Заграй Игорь Леонидович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также 23 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, суд окончательно назначил Заграю наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, суд на 3 года запретил ему заниматься нотариальной деятельностью. Ряд порталов, которые занимаются освещением нотариальной деятельности, ранее сообщали, что дело в отношении Заграя связано с подделкой завещаний умерших людей с целью присвоения их квартир.
https://ria.ru/20240716/gendirektor-1960011914.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Бывшего московского нотариуса приговорили к 11,5 года за мошенничество

Экс-нотариус Заграй получил 11,5 года колонии за мошенничество в крупном размере

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к 11,5 года колонии бывшего московского нотариуса Игоря Заграя в рамках дела от 23 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Заграй Игорь Леонидович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также 23 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, суд окончательно назначил Заграю наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
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Кроме того, суд на 3 года запретил ему заниматься нотариальной деятельностью.
Ряд порталов, которые занимаются освещением нотариальной деятельности, ранее сообщали, что дело в отношении Заграя связано с подделкой завещаний умерших людей с целью присвоения их квартир.
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