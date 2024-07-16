https://ria.ru/20240716/moldavija-1959943735.html

В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца

В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца - РИА Новости, 16.07.2024

В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца

Молдавский оппозиционный блок "Победа" требует отставки глав полиции, МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) после убийства киллером в Кишиневе иностранца, РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:37

2024-07-16T10:37

2024-07-16T10:37

в мире

молдавия

кишинев

турция

майя санду

марина таубер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" требует отставки глав полиции, МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) после убийства киллером в Кишиневе иностранца, заявила депутат парламента от блока Марина Таубер. Десятого июля мужчина в маске и на самокате застрелил гражданина Турции на одной из оживленных улиц Кишинева, убитый входил в преступную группировку. Полиция полагает, что убийство могло быть связано со сведением счетов между криминальными группировками. "Этот потрясший всю страну случай – тревожный знак и явное доказательство того, что при власти ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) национальная безопасность значительно деградировала… Мы считаем крайне необходимым, чтобы руководство полиции, МВД, СИБ и других органов, в компетенции которых находится данный случай, немедленно подало в отставку после своего преступного бездействия", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, вместо того чтобы бороться с организованной преступностью и иностранными преступниками, которые подвергают опасности граждан республики, все государственные ресурсы, призванные обеспечивать общественный порядок, были использованы властью в борьбе с оппозицией и простыми людьми, не разделяющими ее взгляды. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240715/eks-genprokuror-1959773887.html

https://ria.ru/20240711/gutsul-1959002554.html

молдавия

кишинев

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, турция, майя санду, марина таубер