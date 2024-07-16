https://ria.ru/20240716/moldavija-1959943735.html
В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца
В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца - РИА Новости, 16.07.2024
В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца
Молдавский оппозиционный блок "Победа" требует отставки глав полиции, МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) после убийства киллером в Кишиневе иностранца, РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:37
2024-07-16T10:37
2024-07-16T10:37
в мире
молдавия
кишинев
турция
майя санду
марина таубер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" требует отставки глав полиции, МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) после убийства киллером в Кишиневе иностранца, заявила депутат парламента от блока Марина Таубер. Десятого июля мужчина в маске и на самокате застрелил гражданина Турции на одной из оживленных улиц Кишинева, убитый входил в преступную группировку. Полиция полагает, что убийство могло быть связано со сведением счетов между криминальными группировками. "Этот потрясший всю страну случай – тревожный знак и явное доказательство того, что при власти ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) национальная безопасность значительно деградировала… Мы считаем крайне необходимым, чтобы руководство полиции, МВД, СИБ и других органов, в компетенции которых находится данный случай, немедленно подало в отставку после своего преступного бездействия", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, вместо того чтобы бороться с организованной преступностью и иностранными преступниками, которые подвергают опасности граждан республики, все государственные ресурсы, призванные обеспечивать общественный порядок, были использованы властью в борьбе с оппозицией и простыми людьми, не разделяющими ее взгляды. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240715/eks-genprokuror-1959773887.html
https://ria.ru/20240711/gutsul-1959002554.html
молдавия
кишинев
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, турция, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Турция, Майя Санду, Марина Таубер
В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца
Блок "Победа" потребовал отставки главы МВД Молдавии после убийства иностранца
КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" требует отставки глав полиции, МВД, Службы информации и безопасности (СИБ) после убийства киллером в Кишиневе иностранца, заявила депутат парламента от блока Марина Таубер.
Десятого июля мужчина в маске и на самокате застрелил гражданина Турции
на одной из оживленных улиц Кишинева, убитый входил в преступную группировку. Полиция полагает, что убийство могло быть связано со сведением счетов между криминальными группировками.
"Этот потрясший всю страну случай – тревожный знак и явное доказательство того, что при власти ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) национальная безопасность значительно деградировала… Мы считаем крайне необходимым, чтобы руководство полиции, МВД, СИБ и других органов, в компетенции которых находится данный случай, немедленно подало в отставку после своего преступного бездействия", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, вместо того чтобы бороться с организованной преступностью и иностранными преступниками, которые подвергают опасности граждан республики, все государственные ресурсы, призванные обеспечивать общественный порядок, были использованы властью в борьбе с оппозицией и простыми людьми, не разделяющими ее взгляды.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.