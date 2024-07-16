https://ria.ru/20240716/mishustin-1960007464.html

В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин

В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.07.2024

В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин

Более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:49

2024-07-16T13:49

2024-07-16T13:49

скфо

россия

михаил мишустин

северный кавказ

экономика

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Активно строятся школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта, дороги, коммунальные сети. В первую очередь, в рамках соответствующей государственной программы для округа, которая действует здесь уже третий год. За это время в эксплуатацию введено свыше 800 таких объектов", - сказал Мишустин. "Вместе с тем, главная задача - раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.

https://ria.ru/20230725/podderzhka-1886165813.html

скфо

россия

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

скфо, россия, михаил мишустин, северный кавказ, экономика