https://ria.ru/20240716/mishustin-1960007464.html
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.07.2024
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин
Более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:49
2024-07-16T13:49
2024-07-16T13:49
скфо
россия
михаил мишустин
северный кавказ
экономика
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Активно строятся школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта, дороги, коммунальные сети. В первую очередь, в рамках соответствующей государственной программы для округа, которая действует здесь уже третий год. За это время в эксплуатацию введено свыше 800 таких объектов", - сказал Мишустин. "Вместе с тем, главная задача - раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.
https://ria.ru/20230725/podderzhka-1886165813.html
скфо
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скфо, россия, михаил мишустин, северный кавказ, экономика
СКФО, Россия, Михаил Мишустин, Северный Кавказ, Экономика
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин
Мишустин назвал раскрытие потенциала регионов главной задачей развития СКФО