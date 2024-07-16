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В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.07.2024
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13:49 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mishustin-1960007464.html
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.07.2024
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин
Более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:49
2024-07-16T13:49
скфо
россия
михаил мишустин
северный кавказ
экономика
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Активно строятся школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта, дороги, коммунальные сети. В первую очередь, в рамках соответствующей государственной программы для округа, которая действует здесь уже третий год. За это время в эксплуатацию введено свыше 800 таких объектов", - сказал Мишустин. "Вместе с тем, главная задача - раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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скфо
россия
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скфо, россия, михаил мишустин, северный кавказ, экономика
СКФО, Россия, Михаил Мишустин, Северный Кавказ, Экономика
В СКФО по госпрограмме ввели более 800 объектов, заявил Мишустин

Мишустин назвал раскрытие потенциала регионов главной задачей развития СКФО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО.
«
"Активно строятся школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта, дороги, коммунальные сети. В первую очередь, в рамках соответствующей государственной программы для округа, которая действует здесь уже третий год. За это время в эксплуатацию введено свыше 800 таких объектов", - сказал Мишустин.
"Вместе с тем, главная задача - раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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