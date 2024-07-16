https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html
Мишустин оценил перспективу включения СКФО в развитие коридора "Север-Юг"
Мишустин оценил перспективу включения СКФО в развитие коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин оценил перспективу включения СКФО в развитие коридора "Север-Юг"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:14
2024-07-16T13:14
2024-07-16T13:37
экономика
скфо
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михаил мишустин
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для раскрытия потенциала регионов СКФО надо активнее включать их в развитие международного транспортного коридора "Север-Юг"."Потенциал очень большой, чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее включать кавказские субъекты в развитие международного коридора "Север-Юг", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО.
https://ria.ru/20240606/rasshirenie-1951148781.html
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экономика, скфо, россия, михаил мишустин
Экономика, СКФО, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил перспективу включения СКФО в развитие коридора "Север-Юг"
Мишустин: включение СКФО в коридор "Север-Юг" послужит увеличению товарооборота