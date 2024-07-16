https://ria.ru/20240716/mishustin-1959954818.html
Мишустин прилетел в Чечню
Мишустин прилетел в Чечню - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин прилетел в Чечню
Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:11
2024-07-16T11:11
2024-07-16T12:10
политика
грозный
россия
северо-кавказский федеральный округ
михаил мишустин
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959974670_0:98:3035:1805_1920x0_80_0_0_6151516e0557702871a85da655cbcbeb.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. Кроме того, премьер в этот день проведет в Грозном совещание с членами правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа. Также у Мишустина запланирована отдельная встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240713/forum-1959422264.html
грозный
россия
северо-кавказский федеральный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959974670_0:0:2629:1971_1920x0_80_0_0_fcd789355ab0af101481a769f0faf9e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, грозный, россия, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, рамзан кадыров
Политика, Грозный, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Михаил Мишустин, Рамзан Кадыров
Мишустин прилетел в Чечню
Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме