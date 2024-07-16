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Мишустин прилетел в Чечню - РИА Новости, 16.07.2024
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11:11 16.07.2024 (обновлено: 12:10 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959954818.html
Мишустин прилетел в Чечню
Мишустин прилетел в Чечню - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин прилетел в Чечню
Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:11
2024-07-16T12:10
политика
грозный
россия
северо-кавказский федеральный округ
михаил мишустин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. Кроме того, премьер в этот день проведет в Грозном совещание с членами правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа. Также у Мишустина запланирована отдельная встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240713/forum-1959422264.html
грозный
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политика, грозный, россия, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, рамзан кадыров
Политика, Грозный, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Михаил Мишустин, Рамзан Кадыров
Мишустин прилетел в Чечню

Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи в аэропорту Грозного. 16 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи в аэропорту Грозного. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи в аэропорту Грозного. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме.
Кроме того, премьер в этот день проведет в Грозном совещание с членами правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа.
Также у Мишустина запланирована отдельная встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
Вид на город Грозный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме
13 июля, 13:41
 
ПолитикаГрозныйРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округМихаил МишустинРамзан Кадыров
 
 
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