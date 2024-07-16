https://ria.ru/20240716/mishustin-1959954818.html

Мишустин прилетел в Чечню

Мишустин прилетел в Чечню - РИА Новости, 16.07.2024

Мишустин прилетел в Чечню

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:11

2024-07-16T11:11

2024-07-16T12:10

политика

грозный

россия

северо-кавказский федеральный округ

михаил мишустин

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Чечню, где примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. Кроме того, премьер в этот день проведет в Грозном совещание с членами правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа. Также у Мишустина запланирована отдельная встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240713/forum-1959422264.html

грозный

россия

северо-кавказский федеральный округ

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политика, грозный, россия, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, рамзан кадыров