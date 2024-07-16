https://ria.ru/20240716/mirotvorets-1960133184.html

Украинских блогеров внесли в базу "Миротворца" за призывы к миру, пишут СМИ

Украинских блогеров внесли в базу "Миротворца" за призывы к миру, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Украинских блогеров внесли в базу "Миротворца" за призывы к миру, пишут СМИ

Ряд популярных украинских блогеров, потребовавших немедленного прекращения боевых действий, внесли в базу скандального ресурса "Миротворец", сообщило украинское РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:47

2024-07-16T22:47

2024-07-16T22:47

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ряд популярных украинских блогеров, потребовавших немедленного прекращения боевых действий, внесли в базу скандального ресурса "Миротворец", сообщило украинское издание "Страна". "Ряд украинских блогеров, которые после ракетного удара... по детской больнице "Охматдет" призывали остановить войну любым способом, внесли в базу "Миротворец", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как отмечают журналисты, в базу данных в том числе попали блогеры с суммарной аудиторией более 2,5 миллиона подписчиков в социальной сети Instagram (деятельность соцсети запрещена в России). Среди них Александр Волошин, Владислава Роговенко и Настя Умка. Им приписывают участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение российской пропаганды и участие в информационно-психологической операции против Украины. Ранее Минобороны РФ сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240716/bezuglaya-1959991673.html

https://ria.ru/20240618/mirotvorets-1953674882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, александр волошин, анатолий антонов, дунья миятович, обсе