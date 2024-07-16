https://ria.ru/20240716/minoborony-1959994980.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.07.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Бойцы "Восточной" группировки заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:15

2024-07-16T13:15

2024-07-16T13:58

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бойцы "Восточной" группировки заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи", — уточнили в ведомстве.Бойцы также поразили личный состав и технику четырех украинских бригад в районах Нескучного в ДНР и Риздвянки в Запорожской области.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих.Кроме того, в боях с "Востоком" украинские войска лишились шести автомобилей, 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, Caesar производства Франции и FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б", боевой машинызенитного ракетного комплекса "Оса" и станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область