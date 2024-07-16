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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.07.2024
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13:15 16.07.2024 (обновлено: 13:58 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/minoborony-1959994980.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Бойцы "Восточной" группировки заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:15
2024-07-16T13:58
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бойцы "Восточной" группировки заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; заняли более выгодные рубежи&quot;, — уточнили в ведомстве.Бойцы также поразили личный состав и технику четырех украинских бригад в районах Нескучного в ДНР и Риздвянки в Запорожской области.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих.Кроме того, в боях с "Востоком" украинские войска лишились шести автомобилей, 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, Caesar производства Франции и FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б", боевой машинызенитного ракетного комплекса "Оса" и станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бойцы "Восточной" группировки заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи", — уточнили в ведомстве.

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Бойцы также поразили личный состав и технику четырех украинских бригад в районах Нескучного в ДНР и Риздвянки в Запорожской области.
ВСУ потеряли до 145 военнослужащих.
Кроме того, в боях с "Востоком" украинские войска лишились шести автомобилей, 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, Caesar производства Франции и FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б", боевой машинызенитного ракетного комплекса "Оса" и станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
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