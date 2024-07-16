https://ria.ru/20240716/minoborony-1959993849.html

ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой - РИА Новости, 16.07.2024

ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский самолёт Як-52, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS, 28 дронов и другие цели, сообщили во вторник в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:10

2024-07-16T13:10

2024-07-16T13:18

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

як-52

франция

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский самолёт Як-52, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS, 28 дронов и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 124 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948878511.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, як-52, франция