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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и две боевые... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:09
2024-07-16T13:09
2024-07-16T13:21
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Силы "Юга" также отразили атаку 5-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119 производства США", - рассказали в МО РФ.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Хортица-М", а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240716/svo-1959992714.html
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 560 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"