https://ria.ru/20240716/minoborony-1959993139.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.07.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и две боевые... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:09

2024-07-16T13:09

2024-07-16T13:21

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 560 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Силы "Юга" также отразили атаку 5-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119 производства США", - рассказали в МО РФ.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Хортица-М", а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240716/svo-1959992714.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика